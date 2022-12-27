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Gündem Eyüp Aksu'dan bu sefer de UKOME'ye baskın! Taksicileri provoke edip küfrettirdi
Gündem

Eyüp Aksu'dan bu sefer de UKOME'ye baskın! Taksicileri provoke edip küfrettirdi

Bünyesindeki taksicileri Akit Medya Grubu'nun önüne getirerek taşkınlık çıkarttıran İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, aynı eylemi bu sefer de UKOME'de yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 22:59:00 - 2022-12-27 23:09:56
Eyüp Aksu'dan bu sefer de UKOME'ye baskın! Taksicileri provoke edip küfrettirdi

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME toplantısında, toplu ulaşıma zam kararı alındı.

UKOME olağanüstü Aralık ayı toplantısını, beraberinde getirdiği 50 taksici ile Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nin önünde takip eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretine yapılan yüzde 40 zammın yetersiz olduğunu söyledi.

Aksu açıklamasında, "Toplantıda en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı. Giderlerimize, araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldı." ifadelerini kullanarak yanındaki taksicileri kışkırttı.

Toplantının tamamlanmasından sonra UKOME meclis üyeleri çıkarken taksiciler bağırmaya başladı. Eyüp Aksu'nun yanındaki taksicilerden birisi, "İnşallah evinizde huzur olmasın. Terbiyesiz ahlaksızlar. Bizi bitirdiniz lan. Böyle bir şey yok. Allah’ınız kitabınız varsa güzel olan bir şey yok." diye bağırdı.

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