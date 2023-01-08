EYT'lilerin gözü kulağı bu haberde! İlk maaşların yatacağı tarih açıklandı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Kanal 7 canlı yayınında Mehmet Acet'in sorularını cevapladı.

Muhalefetin erken seçim çıkışını değerlendiren Turan, "Hem İYİ Parti hem CHP, 'erken seçim' var diye konuşmalar yaptılar. Onlar konuştukça biz yolumuza devam ettik. 18 Haziran'a bir kaç ay kaldı artık bu saatten sonra yapılan seçim erken olmaz." dedi.

'Erken seçim talebimiz yok'

"Biz hala 18 Haziran'ı istiyoruz ancak anayasa hem Meclis'e hem Cumhurbaşkanlığı makamına yetki veriyor." diyen Bülent Turan, "Mevsim, imkanlar, bayram, sınav tüm şartlara uygun bir tarih belirlenebilir. 16 Haziran'da okullar kapanıyor, millet tatile gidecek. Seçimler partilerin en özel günleridir. Biz 18'ini istiyoruz ama 18'i uygun değilse başka bir tarihe revize edilir. Hac var, okulların kapanması var, bayram var. Hangi tarih uygunsa Cumhurbaşkanımız karar verebilir. Cumhurbaşkanımıza seçimlerin gözden geçirilmesini istiyoruz. Biz Cumhurbaşkanı kararı ile seçim tarihinin yenilenmesini istiyoruz. Mart başında Cumhurbaşkanımız karar alırsa Mayıs'ın ortasında seçim olabilir. Erken seçim talebimiz yok, 18 Haziran'a en yakın tarihi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum'

EYT'lilerin ilk maaşlarını Mart ayında alacaklarını aktaran Turan, TBMM çalışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

Meclis'in gündemi çok yoğun devam ediyor. Pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Özellikle gündemde memur maaşları, emekli maaşları olacak. Salı günü Genel Kurul kabul ederse, 15 Ocak'a kadar hayata geçmesini istiyoruz. Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar. Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek.

Sonra da EYT ile ilgili çalışmalarımız olacak. Şubat'ın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç Mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum.