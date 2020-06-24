EYT’lilere yeni düzenleme emeklilik için yaşı bekleyenlere iş imkanı

50 yaş üstü kişiler için ise önemli bir bölümü emeklilik için prim şartını tamamlamış ancak yaşı bekler durumdalar. İşverenlerin belirli süreli iş sözleşmeleri yapabilir hale gelmesiyle, bu kişilerin daha kolay iş bulabilmeleri sağlanacak. Koronavirüs salgınının çalışma hayatına etkisini azaltma amacıyla hazırlanan istihdam kalkanında iki önemli düzenleme yer alacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; kısa çalışma devam edecek, 25 yaş altı ile 50 yaş üzerine esnek çalışma imkanı sağlanacak. İstihdam kalkanında işgücü piyasasını esnekleştirmeye yönelik düzenlemeler olması bekleniyor. İlk kez işgücü piyasasına girecek 25 yaş altı gençler ile emeklilik için gün sayan 50 yaş üstü kişiler için belirli süreli iş sözleşmeleri yoluyla istihdam düzenlemesi hayata geçirilecek.

Şart aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek

Bu kişilerle işverenler belirli süreli iş sözleşmesi imzalayabilecek. Bu şekilde işverenlerin daha fazla sayıda 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiyi istihdam etmesi ve hali hazırdaki işçilere fazla mesai yaptırılması yerine bu gruptaki kişilere iş imkanı sağlanması hedefleniyor. Gençlerin işgücü piyasasına girişlerinin sağlanması da bu düzenlemenin en önemli amacı. Hali hazırda bütün çalışanlar belirli süreli iş sözleşmeleri ile istihdam ediliyor. Ancak belirli süreli iş sözleşmesi imzalayabilmek için ortada objektif bir neden olması gerekir. Düzenleme ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için şart aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek. İşverenler bu kişileri daha kolay istihdam edebilecek, işe iade davası riskini bertaraf edecek. 25 yaş altı gençler de iş fırsatına daha kolay erişmiş olacak. Diğer yandan belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi en fazla iki yıla kadar işveren tarafından uzatılabilecek. İki yılı aşan sözleşmeler belirsiz süreli sözleşme haline gelecek.

Emeklilik için yaşı bekleyenlere kolay iş bulma imkanı

Bu düzenleme ile özellikle gençlerin işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaşması, kendilerine uygun işi bulmalarının sağlanması, tecrübe eksikliklerinin giderilmesi hedefleniyor. 50 yaş üstü kişiler için ise önemli bir bölümü emeklilik için prim şartını tamamlamış ancak yaşı bekler durumdalar. İşverenlerin belirli süreli iş sözleşmeleri yapabilir hale gelmesiyle, bu kişilerin daha kolay iş bulabilmeleri sağlanacak.

25 yaş altı gençler için bir düzenleme daha istihdam kalkanı paketinde yer alacak. Buna göre 25 yaş altı gençler ay içerisinde on günden az istihdam edildiklerinde yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenerek çalıştırılabilecek.