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EYT’de olduğu gibi stajyer ve çıraklar emeklilikte yaşa takılır mı?

Stajyerlik emeklilik son dakika haberi. Stajyer ve çıraklara erken emeklilik var mı? Stajyer olarak çalışanlar emeklilikte yaşa takılır mı? Stajyer ve çırak olarak çalışanlar emeklilikte yaşa takılır mı? İlk defa sigortalıya başladığında çırak ya da stajyer olarak başlayan kişilerin emeklilikte yaşa takılıp takılmadıkları erken emekli olup olamayacakları aynen EYT emeklilikte yaşa takılanlar gibi merak edilen bir konu.

10 Ekim 2019 Perşembe 17:56
EYT’de olduğu gibi stajyer ve çıraklar emeklilikte yaşa takılır mı?

Stajyer ve çıraklara erken emeklilik var mı? Stajyer olarak çalışanlar emeklilikte yaşa takılır mı? Stajyer ve çırak olarak çalışanlar emeklilikte yaşa takılır mı? İlk defa sigortalıya başladığında çırak ya da stajyer olarak başlayan kişilerin emeklilikte yaşa takılıp takılmadıkları erken emekli olup olamayacakları aynen EYT emeklilikte yaşa takılanlar gibi merak edilen bir konu. 

Ülkemizde Sosyal güvenlik sisteminde Stajyerler çıraklar, aday çıraklar ve mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında kısa vadeli sigorta kolları uygulanmakta. Emekliliği yarar sigorta günleri birikmiyor. Bu aynen EYT’liler gibi emeklilikte yaşa takılma açısından çok önemli. 1999 yılında Sosyal güvenlik reformu öncesinde stajyer ya da çırak olarak çalışmaya başlamışsanız bu sigorta başlangıç süresi emeklilik için başlangıç kabul edilmemektedir. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlanıldığında normal sigortalı olunduğu tarih emeklilik için geçerli. Stajyerler, çıraklar emeklilikleri açısından daha erken günde emekli olma imkanına sahip değillerdir. 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 17:56
  1. Stajyer ve çıraklara erken emeklilik var mı?
  2. Stajyer olarak çalışanlar emeklilikte yaşa takılır mı?
  3. EYT’de olduğu gibi stajyer ve çıraklar emeklilikte yaşa takılır mı?
  4. stajyer ve çıraklara erken emeklilik

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