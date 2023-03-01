  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem EYT'de meraklı bekleyiş sona erdi! Milyonları ilgilendiren karar yasalaştı
Gündem

EYT'de meraklı bekleyiş sona erdi! Milyonları ilgilendiren karar yasalaştı

Uzun bir süredir beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM'de kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 00:45:00 - 2023-03-01 01:36:11
EYT'de meraklı bekleyiş sona erdi! Milyonları ilgilendiren karar yasalaştı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM yeniden açılırken, ilk gündem maddesi milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi oldu. Milyonların heyecanla beklediği kanun, Meclis'ten geçerek kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, EYT'ye ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 395 oyla kabul edilerek yasalaştı.

Başvurular ne zaman başlayacak?

EYT, Meclis'te yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak.

Genel Kurulda kabul edilen teklif, 4 maddeden oluşuyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

EYT'de kritik gün! Düzenlemede son dakika bir değişiklik olur mu?
EYT'de kritik gün! Düzenlemede son dakika bir değişiklik olur mu?

Ekonomi

EYT'de kritik gün! Düzenlemede son dakika bir değişiklik olur mu?

Banka promosyonlarında değişiklik olur mu? Milyonlar bekliyor: EYT görüşmeleri Meclis'te başladı
Banka promosyonlarında değişiklik olur mu? Milyonlar bekliyor: EYT görüşmeleri Meclis'te başladı

Gündem

Banka promosyonlarında değişiklik olur mu? Milyonlar bekliyor: EYT görüşmeleri Meclis'te başladı

Kahramanmaraş depreminden sonra toplanan TBMM'nin ilk gündem maddesi EYT!
Kahramanmaraş depreminden sonra toplanan TBMM'nin ilk gündem maddesi EYT!

Siyaset

Kahramanmaraş depreminden sonra toplanan TBMM'nin ilk gündem maddesi EYT!

Uzman isim açıkladı: EYT dilekçeleri ne zaman verilecek?
Uzman isim açıkladı: EYT dilekçeleri ne zaman verilecek?

Gündem

Uzman isim açıkladı: EYT dilekçeleri ne zaman verilecek?

EYT'de ilk madde kabul edildi
EYT'de ilk madde kabul edildi

Gündem

EYT'de ilk madde kabul edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23