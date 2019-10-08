EYT’de kafalar karışık mı? Emeklilik sistemi yenileniyor | Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak?

Son dakika EYT gelişmeleri: EYT mağduru vatandaşlar yıllardır emekli olmamın mücadelesini veriyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ne olacak, emeklilikte yaşa takılanlar son durum gelişmesinin olup olmadığı, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son haberler yakından takip edilmekte. Meclis’in açılmasıyla birlikte gözler bir kez daha Meclis ve hükümete çevrilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, EYT ve yeni emeklilik sistemine ilişkin son dakika açıklamasında bulunduğu söyleniyor. Albayrak’ın, vatandaşın çalışırken aldığı maaşı emeklilikte de alabileceği bir sistemden söz etti iddia edildi. Peki EYT çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak?

EYT son dakika bugün 2010 kimleri kapsıyor? AK Parti tarafından hafta sonu Kızılcahamam kampı gerçekleştirildi. Kampta yeni bir sistem çalışmasının sinyalleri verildi. AK Parti'nin yeni dönem stratejisinin belirlendiği kampta, en fazla soruya muhatap olan isim, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Konu ile ilgili Bakan Albayrak'a EYT hakkında çok sayıda soru yöneltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'lilerle ilgili beklentilere cevap verebilmek adına Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti.

Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak?

EYT son durum. Oluşturulan bir çalışma grubunun enine boyuna araştırdığı konunun, kampta da gündeme geldiği öğrenildi. Bakan Albayrak bu yöndeki sorulara cevap verirken, yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Edinilen bilgiye göre Albayrak, vatandaşın çalışırken aldığı maaşı emeklilikte de alabileceği bir sistemden söz etti. Sisteme göre alınan maaşta bulunan ek ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan net tutar kadar emekli maaşı ödenmesi üzerinde duruluyor.

EYT çıkacak mı?

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre AK Parti kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bir çalışmanın olmadığını açıkladı. Bakan Albayrak, "EYT gündemimizde yok" dedi.

EYT için teklif edilen modellerden hangileri kabul edilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da toplantıda konunun gündeme gelmesi üzerine üç-dört model üzerinde çalıştıklarını ama en iyi modelde bile bütçeye çok büyük külfet çıktığını kaydettiği öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği, bu yıl içerisinde netleşeceği ifade edildi.

EYT çalışması uzun soluklu olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr Vedat Bilgin’e EYT talimatı vermişti. Konuyla ilgili NTV’ye bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr Vedat Bilgin ise şunları söylemişti: “Emeklilikte yaşa takılanlar homojen bir grup değil. Bu konuda durumu çok farklı olanlar var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak, şu an işin çok başındayız henüz somut bir gelişme yok."