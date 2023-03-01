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Gündem EYT'de ilk madde kabul edildi
Gündem

EYT'de ilk madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci maddesi kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 00:04:00 -
EYT'de ilk madde kabul edildi

Teklifin birinci maddesi üzerinde, AK Parti ve MHP'nin ortak önergesi kabul edildi.

Buna göre, işverenin sosyal güvenlik destek priminden yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı.

Teklifin kabul edilen ilk maddesi şöyle:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.
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İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Teklif, 4 maddeden oluşuyor.

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