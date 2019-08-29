EYT son gelişme emeklilikte yaşa takılanlar ne zaman emekli olacak son durum

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Meclis’e gelecek mi? EYT Meclis’e ne zaman gelecek? Emeklilikte yaşa takılanların sorunları yeni yasama yılında Meclis gündemine gelecek mi? EYT hakkındaki son dakika gelişmeleri en çok araştırılan konuların başında gelmekte. Bazı çevrelerin EYT’nin çözümü konusunda kafa yormak yerine hükümeti eleştirmek için sadece muhalefet olsun diye EYT’lilerin sorunlarını kullanılmasına MHP’den tepki geldi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt daha önce EYT maduriyeti hakkına yaptığı açıklamalarıyla tepki çekmişti. Cemal Enginyurtemeklilikte yaşa takılanlar-EYT konusunda son dakika açıklamasında bulundu. MHP’li Cemal Enginyurt yaptığı açıklamada, “EYT mücadelesini, gasp edilen hakkın iadesi olarak destekledim. EYTSYDD diye CHP vagonuna yük taşıyan, Ak Parti ve MHP düşmanı derneğin, yöneticileri ve Muhalif tipleri hakaret ve küfür ettikçe isyan ediyorum. Tepkim EYT MAĞDURLARINA değil, EYT'yi KULLANANLARADIR" ifadelerini kullandı.