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EYT son dakika haberleri! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'de bugün son durum nedir?

EYT son dakika haberleri emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. EYT’de bugün son durum nedir? Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan EYT için Meclis’e sunulan üç teklifin kabul edilip edilmeyeceği merak edilmekte. 1999 yılında çıkartılan yasa ile emekli olmaların yolu bıçak gibi kesilen binlerce EYT mağduru vatandaşların çalışmalarına başlayan Gazi Meclis’ten gelecek son dakika EYT haberine kilitlendi.

01 Ekim 2019 Salı 16:24
EYT son dakika haberleri! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'de bugün son durum nedir?

EYT son dakika haberleri emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. EYT’de bugün son durum nedir? Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan EYT için Meclis’e sunulan üç teklifin kabul edilip edilmeyeceği merak edilmekte. 1999 yılında çıkartılan yasa ile emekli olmaların yolu bıçak gibi kesilen binlerce EYT mağduru vatandaşların çalışmalarına başlayan Gazi Meclis’ten gelecek son dakika EYT haberine kilitlendi. 

EYT son dakika gelişmeleriaraştırılan konular arasında bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili birbiri ardına flaş açıklamalar yapılıyor. EYT haberlerinin arama motorundan en fazla arattırılması en çok EYT’lileri sevindiriyor. Zira Google aramalarında yapılan her EYT haberi, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara bir umut oluyor. Bugün EYT konusunda yine son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanı NAci Bostancı EYT hakkında açıklamada bulundu. TBM Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, son bir yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığını duyurdu. 2008’den önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç ayrı kurum ve kanun söz konusuydu. 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı getirildi. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar bu konuda yeni bir düzenlemenin yapılmasını istiyorlar. Yapılan son açıklamada çözüm için üç farklı yöntemden bahsediliyor. 

AK Parti'den EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise EYT ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunarak "Cumhurbaşkanının EYT konusunda bir talimat verdiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde  bir çalışma yürütülüyor. O çalışma bir ortaya çıksın bir görülem. Çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım." İfadesini kullandı. Bostancı’nın EYT açıklaması şöyle: "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor. Bu konu komisyon kurulmasını gerektiren bir husus değil. Esasen muhalefetin de bu konuda çözüm için ne söylediği pek belli değil. Ne diyorlar, 'Emekli edelim verelim', bu şuna benziyor. 'Köylü kardeşlerim buğday fiyatlarını arttıralım' dediniz. Sonra şehirlilere dönüp, 'kardeşim ekmeği neden bu kadar pahalıya alıyorsunuz indirelim ekmek fiyatlarını' böyle bir akılcılık üzerine belli kesimleri memmun ediyor gibi görünebilirsiniz ancak arada illiyet bağı yok"

 

 

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 16:24
  1. EYT son dakika haberleri!
  2. Emeklilikte yaşa takılanlar
  3. EYT'de bugün son durum nedir?

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