EYT son dakika haberi! Bağkur’lular da EYT’den sayılacak mı?

EYT son dakika: Şuan CHP’de siyaset yapan dönemin Çalışma Bakanı olan Yaşar Okuyan’ın akıl hocalığında 1999 yılın eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde büyük bir değişiklik yapıldı ve sigortalılık süresi, prim gün sayısının yanında emeklilik için yaş şartı getirildi. İşte bu yasa sonrası binlerce vatandaş EYT mağduru oldu. O günden bu güne EYT’liler seslerini duyurmak için mücadeleye devam ediyor. EYT son dakika haberleri yakından takip edilirken, Bağ-Kur'luların da EYT kapsamında olup olmadıkları da sorgulanmakta. Peki EYT’de son durum ne? İşte EYT bugün yeni gelişmesi.

1999’un Eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde büyük bir değişiklik yapıldı ve sigortalılık süresi, prim gün sayısına ek olarak emeklilik için bir de yaş şartı getirildi. Buna göre de emekli olabilmek için emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar içinse 60’a çekildi ve prim gün sayısı da 7 bin güne çıkarıldı. Daha açık bir anlatımla bir gecede yapılan değişiklikle emeklilik koşuluna yaş şartı eklendi. İşte bu durum, son yıllarda konuştuğumuz emeklilikte yaşa takılanlar sorununun doğurdu. Başlarda bu durumdan etkilenenlerin sayısı azdı ancak zaman geçtikçe prim gün sayısını doldurup da emekli olamayanların sayısı artınca sorun haline geldi. O günden bu güne EYT’liler seslerini duyurmak için mücadeleye devam ediyor. Son günlerde EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT sorununun çözümü konusunda Prof. Dr. Vedat Bilgi’i görevlendirmesi EYT’lileri bir nebze olsun umutlandırdı. Diğer yandan Meclis’in açılmasıyla birlikte de milletvekilleri EYT konusunda Meclis’e soru önergesi vermeye başladı.

Bağkur’lular da EYT’den sayılacak mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetlerine yer verdi. Karakaş yazısında, bazı okuyucularından gelen BAĞ-KUR ve EYT sorusunun yanıtladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, şöyle yazdı: "Son olarak bazı okuyucularımız Bağ-Kur'luların da EYT kapsamında olup olmadıklarını sormaktadır. Bu soruya da 08/09/1999 tarihinden önce sigortalılık hizmeti olan Bağ-Kur'luların da EYT/Emeklilikte Yaşa Takılanlar arasında sayılacağını belirtelim."