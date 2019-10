EYT rafa mı kaldırıldı? EYT son dakika gelişmesi bugün peş peşe geldi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Meclis’in açılmasıyla birlikte emeklilik hayalleri yeniden yeşermişti. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda talimat vermesiyle EYT’liler emeklilik için iyice umutlandı. AK Parti’nin Kızılcahamam toplantısında EYT konusunun gündeme geldiği Bakan Berat Albayrak’ın EYT açıklaması milyonlarca EYT’liyi üzdü. Bugün yaşanan son dakika EYT gelişmeleri üzerine EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT’de son durumun ne olduğunu kamuoyuyla paylaştı. EYT rafa mı kaldırıldı? İşte EYT son durum haberleri.

Milliyet’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok. Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dediği öğrenildi.” demişti. Milliyet haberinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine bu konuda popülist davranamayacakları söylediğini aktarmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı emeklilikte yaşa takılanlar açıklamalarına EYT Derneği'nden yanıt geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak şu açıklamayı yaptı: “Gün geçmiyor ki EYT'siz bir haber çıkmasın. Her yerdeyiz, her ortamdayız, her basındayız, her siyasetçisinin ağzındayız, her köşe yazarının köşe yazılarındayız. Değerli arkadaşlarım, çok mücadele verdik bu aşamaya gelene kadar. Gecesini gündüzüne katan arkadaşlarımız da alanlarda sosyal medyada gerçekten gecesini gündüzüne katan dostlarımız ile bu mücadeleyi buraya kadar taşıdık.

Değerli arkadaşlarım, bugün yapılan açıklamayla ilgili birçok soru geliyor, birçok telefon geliyor, basın yazıyor. Sayın Hazine Bakanımız Berat Albayrak'ın bir açıklaması var. 'Bir çalışma yok' diyor. Çalışma Bakanımız sayın Zehra Zümrüt Selçuk, 'Popülist yaklaşamayız' diyor.

"Biz bugünkü bu söylemlere asla riayet etmiyoruz"

Arkadaşlar, biz erken emeklilik isteyen olduk, bütçeye yük getiren olduk. Biz türemiş olduk, boş işler olduk ama biz haklılığımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu söylemlerin kesinlikle bizlere uygun olmadığını her alanda da dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Anayasal bir hakkımız vardı. Emeklilik hayallerimiz vardı. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına bize tanınan haklılık doğrultusunda bu mücadeleyi de buralara taşıdık. 15 Eylül 2019 tarihinde Çankaya Köşkü'nde yaptığımız Prof. Dr. Vedat Bilgin ile ki bu talimat rapor çıkmasını istenilen durum sayın Cumhurbaşkanımızdan geldi. Biz bugünkü bu söylemlere asla riayet etmiyoruz. Bu yaptığımız görüşme sonucunda sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak raporu beklemek zorundayız. Biraz daha sabır diyorum. Biz sayın Cumhurbaşkanımızdan bir açıklama almadan, onun haricinde kim olursa olsun yapılan açıklamaları, söylenenleri önemsemiyoruz”

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT konusunda sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Erdursun, konu ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Erdursun, şunları ifade etti: "Bugün millet EYT mağduriyetini kabul etmiş ve çözüm bekliyor!

AK Parti’ye ve tüm siyasi partilere oy verenler EYT konusunda ortak paydada birleşirken tüm muhalefet ortak noktada birleşirken AK Parti bu konuda hala karasız biri çalışma devam ediyor derken biri gündemimizde yok diyor!"