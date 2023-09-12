EYT maaşı halen bağlanmayanlar aman dikkat!

Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren EYT düzenlemesinden milyonlarca vatandaş yararlanarak emekli oldu ve maaşları başlandı.

EYT düzenlemesinden yararlanmak için hem internetten hem posta yoluyla hem de SGK merkezlerine gidilerek başvuru yapılabiliyor. Çalışma yılı ve sigorta prim ödemeleri dolmayanların başvuruları kabul edilmiyor. Emeklilik başvurusu yapmak için SGK'ya olan borçların mutlaka yatırılması gerekiyor.

YASA NE DİYOR?

Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanan EYT düzenlemesine göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş koşulu olmadan emekli olmaları kazanılmış hak olarak görülüyor. Koşulları ne zaman tamamlanırsa o tarihten itibaren dilekçe verilerek emekli aylığı alabiliyor.

Mevcut sistemde, EYT yasası kapsamında başvurulan aydan sonraki aybaşından itibaren aylıklar yatırılıyor.

ÖNEMLİ AYRINTI BELLİ OLDU

Sabah gazetesinde yer alan haberde ise EYT düzenlemesinden yararlanmak için başvuru yapan ancak maaşları halen bağlanmayanlar için dikkat çekici bir ayrıntı yer aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EYT düzenlemesi başvurusunda bulunanların sorduğu GSS borcu olan emekli olabiliyor mu sorusunun yanıtı belli oldu. Genel Sağlık Sigortası yani GSS borcu olan SSK ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan sigortalılar için herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor. Kısmi ve yarı zamanlı çalışanlar için primler tamamlama imkanı sunuluyor.

Aynı habere göre EYT'de çalışma süresi dolmadıysa da aylık bağlama işlemleri tamamlanmıyor. İşe 1999 yılında başlayan erkek çalışan emeklilik için gerekli süreyi gelecek yıl doldurabilecek. Uzun vadeli sigortada başlangıç yaşının 18 olduğunu da unutmamak gerekiyor.