  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi EYT kim ne zaman emekli olacak? EYT 2022'de çıkar mı? EYT son durum
Ekonomi

EYT kim ne zaman emekli olacak? EYT 2022'de çıkar mı? EYT son durum

EYT ne zaman çıkar? Emeklilikte yaşa takılanlar kendilerine yönelik kararın 2022 yılında verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkar? EYT bu sene çıkar mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-09 15:20:00 -
EYT kim ne zaman emekli olacak? EYT 2022'de çıkar mı? EYT son durum

Emeklilikte yaşa takılanlar uzun süredir kendilerine yönelik bir kararın çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. 2022 yılında EYT’nin çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu. Peki, bu sene EYT çıkar mı?

EYT kim ne zaman emekli olacak? EYT 2022'de çıkar mı? EYT son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cnn Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Buradaki sorun yaş şartına takılanlar. Bu konuda AYM kararı var. AYM, yaş da bu işin şartlarından biri, yerine getirilmelidir diyor. Sigorta sistemi prime dayalıdır. Prim ödeyen insan ile emekli olan insan sayısı arasında bir oran var. Devlet düzenlemeleri yaparken, yasal değişiklikleri yaparken bunlar dikkate alınıyor. Bize haksızlık yapıldı diyorlar. Önümüzdeki çalışma programları içinde bunlar var. Aşama aşama sorunları çözüyoruz. Zaman veremem. Önceliğimiz şu anda emeklilerin haklarını geliştirmek. Türkiye'nin her sosyal sorunu bakanlığımızın sorunudur. Önceliklerimize göre çözüleceği bir süreç yönetimi var. Halının altına süpürülüyor gibi düşünülmesin. Türkiye'nin imkanları ve şartlarını dikkate alarak mutlaka bu sorunu çözeceğiz. Bu bizim sorumluluk alanımızdır” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay