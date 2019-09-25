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EYT için teklif verildi! EYT yasası son dakika! Üç farklı yöndem Meclis’e sunuldu

Son dakika: EYT mağduru vatandaşların beklediği EYT konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülmesi bekleniyor. EYT’lileri ilgilendiren rapor da Cumhurbaşkanlığına sunuldu. EYT için Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa teklifi kapsamında, üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığını ortaya çıktı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 15:08
EYT için teklif verildi! EYT yasası son dakika! Üç farklı yöndem Meclis’e sunuldu

Son dakika: EYT mağduru vatandaşların beklediği EYT konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülmesi bekleniyor. EYT’lileri ilgilendiren rapor da Cumhurbaşkanlığına sunuldu. EYT için Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa teklifi kapsamında, üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığını ortaya çıktı.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulundu. Ali Duman açıklamalarında EYT için Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa teklifi kapsamında, üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığını belirtti.

TBMM’ye sunulan yasa teklifleri incelendiğinde üç farklı yöntemin belirginleştiğini belirten Ali Duman, hangi teklif yasalaşırsa, kimleri ne şekilde etkileyeceğini şöyle açıkladı: “Birinci yönteme göre; kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3,600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate almaktadır. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3,600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3,600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak. Buna göre, SGK ilk giriş tarihleri 08.09.1999 ve öncesinde olsa dahi bu tarihlerden sonra doğanlar faydalanamamış olacaktır.

EYT ile kimler emekli olacak?

“İkinci yönteme göre ise, yaş haddi dışında kalan ancak diğer şartları yerine getirmiş çalışanların emeklilik koşulları şöyle olacak. 4447 sayılı yasaya göre emekli olabilmek için üç temel kural var;

“Çalışma Hizmetini tamamlamış olmak. Yani, SSK’da 5,000 gün ile 5,975 gün arası ilk girişe göre belirleniyor, Bağ Kur ve Emekli Sandığı’nda ise kadın çalışanlar için 7,200, erkek çalışanlar için 9,000 gün.

“Çalışma Süresini tamamlamış olmak, yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması.

“Yaş Haddini tamamlamış olmak yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak.” 

EYT üç şartı yerine getiren emekli olacak

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, EYT emeklilik yasasına ilişkin olarak “Bu 3 şartı yerine getiren emekli olabiliyor. 2019 yılında bu teklif kabul edilirse, yaş haddi hariç dediği için diğer 2 şartı yerine getirmek açısından bakıldığında SSK için 5975 güne kadar hizmetin dolmuş olması, Bağ Kur ve Emekli Sandığı için ise kadınlarda 7,200 günün erkeklerde ise 9,000 günlük hizmetin tamamlanmış olması gerekecek. Ancak erkek çalışanlardan 1994 yılından sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar çalışma süresi açısından faydalanamamış olacaktır.” dedi.

Ali Duman EYT yasasına ilişkin olarak sözlerini şu şekilde tamamladı:  “Üçüncü yöntemin tercih edilip, yasalaşması halinde ise; 08.09.1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5,000 günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek, böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacaktır. Fakat tekliflerin geçerlilik süresi incelendiğinde üç ay ya da atı ay yürürlükte kalmasının öngörüldüğü dikkat çekiyor. Oysa bu teklif kabul edilir ve yöntem benimsenirse, 4,447 sayılı yasaya göre hak kaybına uğramış herkesin yasadan faydalanabilmesi için kanunun 25 yıl Çalışma Süresi açısından 08.09.2024 tarihine kadar geçerli olması gerekecektir. 01 Ekim 2019 tarihinde TBMM yeni dönem yasama faaliyetine başlamış olacak.”

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:08
  1. EYT ile kimler emekli olacak?
  2. EYT üç şartı yerine getiren emekli mi olacak
  3. EYT için teklif verildi!
  4. EYT yasası son dakika!
  5. Üç farklı yöndem Meclis’e sunuldu

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