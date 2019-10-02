EYT için harekete geçildi! EYT son dakika son durum ne?

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar Meclis’in açılmasıyla birlikte gözlerini TBMM’ye çevirip milletvekillerinin vereceği müjdeli haberi bekliyor. Gazi Meclis yeni yasama yılana başladı. Meclis’in çalışmalarına başlamasıyla birlikte EYT bekleyen binlerce mağdur vatandaş da EYT son dakika müjdesini beklemeye koyuldu. Meclis’in açılışının ilk gününde EYT hareketliliği yaşandı. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan EYT için harekete geçti. Peki EYT Meclis’te görüşüldü mü? EYT flaş gelişmesi var mı? İşte EYT son durum haberi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağdurları dün gün boyu seslerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurmak için arama motoru Google üzerinden harekete geçti. Google’da EYT’yi en üst sıralarda tutup gündem oluşturarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatini çekmek isteyen EYT’liler 1 Ekim’de Meclis’in açılmasıyla birlikte EYT için geçtiğimiz dönemlerde Meclis’ sunulan 3 teklifin gündeme alınmasını bekliyor. Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da Meclis’in açılışı öncesi yaptığı açıklamada EYT konusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Politika Kurulu’nu görevlendirdiğini açıkladı. EYT konusunda son günlerde bir hareketlenme olduğu gözlenirken bu hareketliliğin EYT’lilerin beklentisine nasıl cevap vereceği merak konusu olmaya da devam ediyor. EYT’liler mağduriyetlerinin giderileceği güne kadar haklarını aramaya devam etmeye kararlı.

EYT son durum ne? EYT Meclis'te görüşüldü mü?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılmasıyla birlikte EYT için milletvekilleri de kolları sıvadı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın sorunlarını da Gazi Meclis'in açılmasıyla birlikte yeniden gündeme taşındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından EYT ile ilgili Meclis Başkanlığına soru önergesi verildi. Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından verilen soru önergesinde “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.” İfadeleri yer aldı.

EYT için Meclis’e soru önergesi verildi

8 Eylül 1999 öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan ve 4447 Sayılı Kanun'un geriye dönük işletilmesiyle prim gün sayısını tamamlayan ancak emeklilik hak ediş yaşını bekleyen yüz binlerce insan mağdur durumdadır. Bu durum kamuoyunda “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” (EYT) olarak adlandırılmakta ve yakından takip edilmektedir. Lütfü Türkkan, EYT konusunda verdiği soru önergesinde şunlara yer verdi.

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde;

1) Kamuda çalışan EYT’li sayısı kaçtır?

2) Toplam EYT’li sayısı kaçtır?

3) Emeklilikte yaşa takılan kadın-erkek oranı nedir?

4) EYT’lilerin emekli edilmesi halinde uygulamanın kamuya yıllık maliyeti ne kadardır?

5) EYT’lilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için emeklilik maaşı gibi gelire ihtiyaçları vardır. Mevcut uygulamada emeklilik yaşını bekleyene kadar çalışmaları ise 40 yaşının üstünde olmaları sebebi ile istihdam edilme noktasında sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durumun aşılması için EYT’liler için herhangi bir istihdam destek programı bakanlığınız tarafından hazırlanmış mıdır?

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