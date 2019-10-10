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EYT için görevlendirilen Vedat Bilgin ilk kez konuştu

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağdur oldukları EYT’nin ne zaman çıkacağını araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda görevlendirdiği Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Vedat Bilgin’den gelecek son dakika EYT açıklamasını bekliyordu. Vedat Bilgin Barış Pınarı Harekatı dolasıyla bir paylaşımda bulundu. EYT’liler de Vedat Bilgin’in paylaşımının altına yorum yağdırdı.

10 Ekim 2019 Perşembe 17:29
EYT için görevlendirilen Vedat Bilgin ilk kez konuştu

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağdur oldukları EYT’nin ne zaman çıkacağını araştırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda görevlendirdiği Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Vedat Bilgin’den gelecek son dakika EYT açıklamasını bekliyordu. Vedat Bilgin Barış Pınarı Harekatı dolasıyla bir paylaşımda bulundu. EYT’liler de Vedat Bilgin’in paylaşımının altına yorum yağdırdı. 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) heyeti ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin'in Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımın altınına emeklilikte yaşa takılanlar çok sayıda cevap yazdı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Vedat Bilgi, Fırat’ın doğusuna gerçekleştiren Barış Pınarı Harekatına ilişkin "İstikamet Kızıl Elma! Rabbim Mehmetçiğimizi esirgesin, Türk Ordusunu muzaffer eylesin." diye yazdı.

Vedat Bilgin'in Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımın altınına emeklilikte yaşa takılanlar çok sayıda cevap yazdı.

EYT son durum ne?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.

Albayrak’ın, sunumunda, “Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dediği öğrenildi. 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 17:29
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