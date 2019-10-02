EYT için baş döndüren trafik! 2 Ekim 2019 EYT son dakika gelişmesi bugün

EYT son durum dikkatle takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için talimat verdi. Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olması için Meclis’e üç teklif önerisi yapıldı. AK Parti milletvekilleri EYT’nin artık çözülmesini istiyor. Meclis’te genel hava EYT yasasının bir an önce çıkması yönünde. EYT’de son gelişme ise Meclis’in açıkldığı gün yaşandı. İYİ Parti Milletvekili Lütüfü Türkkan, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt’ün cevaplaması için Meclis’e EYT konusunda soru önergesi verdi. EYT için baş döndüren trafik yaşanırken EYT mağduru milyonlarca vatandaş ise EYT konusunda yaşanan bu olumlu trafiğin bir an önce hayata geçmesini bekliyor. Meclis açıldı. EYT konusunda milletvekillerinin önünde 3 öneri var!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ne zaman çıkacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar hangi şartlarda emekli olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelişme var mı? EYT ile ilgili son haberler: TBMM yeni yasama dönemi için çalışmalarına başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durumu merak ediyor. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, son bir bir yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirdiği Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Vedat Bilgin, EYT konusunda, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) homojen bir grup değil. Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak, şu an işin çok başındayız henüz somut bir gelişme yok.” açıklamasında bulundu.

Öte yandan EYT’liler tarafından Google üzerinden harekete geçti. Emeklilikte yaşa takılanlar bu harekatı başlattıklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Ajansı kapsamında EYT'yi sürekli önünde görme imkanına sahip olacak.

EYT konusunda Meclis’in önünde 3 öneri var!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT için Meclis gündemine gelecek olan 3 yöntemi sırlayıp anlattı.

1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak. Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları.

EYT için soru önergesi

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği EYT konusunda Meclis’e soru önergesi verdi. Milletvekili Türkkan’ın verdiği EYT soru önergesinde şunlar soruldu:

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde;

1) Kamuda çalışan EYT’li sayısı kaçtır?

2) Toplam EYT’li sayısı kaçtır?

3) Emeklilikte yaşa takılan kadın-erkek oranı nedir?

4) EYT’lilerin emekli edilmesi halinde uygulamanın kamuya yıllık maliyeti ne kadardır?

5) EYT’lilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için emeklilik maaşı gibi gelire ihtiyaçları vardır. Mevcut uygulamada emeklilik yaşını bekleyene kadar çalışmaları ise 40 yaşının üstünde olmaları sebebi ile istihdam edilme noktasında sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durumun aşılması için EYT’liler için herhangi bir istihdam destek programı bakanlığınız tarafından hazırlanmış mıdır?

EYT ne zaman çıkar?

Yasanın çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2 3 ay sürecek ve EYT’liler 2020’nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler.