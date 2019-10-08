EYT gündemde yok mu? Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? EYT çıkmayacak mı?

Son EYT haberleri milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'lilerle ilgili beklentilere cevap verebilmek adına Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti. Erdoğan’ın EYT talimatı sonrası son dakika EYT haberleri gelmeye devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışma var mı? sorusuna Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalıştıklarını ifade ettiği haberleri gelmişti. Peki yeni bir emeklilik sisteminde EYT var mı? EYT gündemde yok mu? EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi olacak mı? EYT ile ilgili önemli açıklama geldi. İşte EYT son durum detayları.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın AK Parti’nin 29. Kızılcahamam kampı toplantısında yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Bakan Albayrak bu yöndeki sorulara cevap verirken, yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Edinilen bilgiye göre Albayrak, vatandaşın çalışırken aldığı maaşı emeklilikte de alabileceği bir sistemden söz etti. Sisteme göre alınan maaşta bulunan ek ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan net tutar kadar emekli maaşı ödenmesi üzerinde duruluyor.

EYT çıkacak mı?

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre AK Parti kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bir çalışmanın olmadığını açıkladı. Bakan Albayrak, "EYT gündemimizde yok" dedi.

EYT için teklif edilen modellerden hangileri kabul edilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da toplantıda konunun gündeme gelmesi üzerine üç-dört model üzerinde çalıştıklarını ama en iyi modelde bile bütçeye çok büyük külfet çıktığını kaydettiği öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği, bu yıl içerisinde netleşeceği ifade edildi.