0553 313 94 23

EYT gündemde yok mu? Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? EYT çıkmayacak mı?

Son EYT haberleri milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'lilerle ilgili beklentilere cevap verebilmek adına Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti. Erdoğan’ın EYT talimatı sonrası son dakika EYT haberleri gelmeye devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışma var mı? sorusuna Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalıştıklarını ifade ettiği haberleri gelmişti. Peki yeni bir emeklilik sisteminde EYT var mı? EYT gündemde yok mu? EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi olacak mı? EYT ile ilgili önemli açıklama geldi. İşte EYT son durum detayları.

08 Ekim 2019 Salı 09:36
EYT gündemde yok mu? Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? EYT çıkmayacak mı?

Son EYT haberleri milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'lilerle ilgili beklentilere cevap verebilmek adına Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti. Erdoğan’ın EYT talimatı sonrası son dakika EYT haberleri gelmeye devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışma var mı? sorusuna Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalıştıklarını ifade ettiği haberleri gelmişti. Peki yeni bir emeklilik sisteminde EYT var mı? EYT gündemde yok mu? EYT çıkacak mı? EYT son dakika gelişmesi olacak mı? EYT ile ilgili önemli açıklama geldi. İşte EYT son durum detayları.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın AK Parti’nin 29. Kızılcahamam kampı toplantısında yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Bakan Albayrak bu yöndeki sorulara cevap verirken, yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Edinilen bilgiye göre Albayrak, vatandaşın çalışırken aldığı maaşı emeklilikte de alabileceği bir sistemden söz etti. Sisteme göre alınan maaşta bulunan ek ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan net tutar kadar emekli maaşı ödenmesi üzerinde duruluyor. 

EYT çıkacak mı?

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre AK Parti kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bir çalışmanın olmadığını açıkladı.  Bakan Albayrak, "EYT gündemimizde yok" dedi.  

EYT için teklif edilen modellerden hangileri kabul edilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da toplantıda konunun gündeme gelmesi üzerine üç-dört model üzerinde çalıştıklarını ama en iyi modelde bile bütçeye çok büyük külfet çıktığını kaydettiği öğrenildi. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği, bu yıl içerisinde netleşeceği ifade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 09:36
  1. EYT çıkacak mı?
  2. eyt gündemde yok mu
  3. eyt çıkmayacak mı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koç Üniversitesi tek yeşil alanı da betonlaştırmış! Önce saha sonra bina
    1. Koç Üniversitesi tek yeşil alanı da..
    2. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    3. Fatih Portakal’dan şaşırtan hareket!..
    4. AK Parti’de kongre süreci resmen başladı
    5. Gözleme nasıl yapılır? Gözleme tarif
    6. EYT gündemde yok mu? Emeklilikte yaşa..
    7. Dolar ne kadar? Trump’ın Twitter..
    8. Operasyon öncesi İran'dan 'Türkiye'..
    9. Dalak yenir mi? Dalak yemek caiz midir?
    10. Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik..
    11. Güvenlik uzmanı açıkladı: Türk jetleri..
    12. 1974 yılını anımsatan Yeniden Refah..
    13. Fatih Altaylı’dan Abdullah Avcı’ya..
    14. Doğum borçlanması kadınlarda emeklilik..
    15. Kadınlar çalışmadan nasıl emekli olur?
    16. Dolarda Trump hareketliliği!
    17. EYT’de kafalar karışık mı? Emeklilik..
    18. 'Darbe girişimi'nden Maduro'yu sorumlu..
    19. Brezilya’da tonlarca petrol sızıntısı..
    20. Sivas'ta nakil aracı devrildi! 5'i..
    Sırp lider Vucic'in Erdoğan sözleri olay oldu
    Sırp lider Vucic'in Erdoğan sözleri olay oldu
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe' uyarısı!
    İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe' uyarısı!