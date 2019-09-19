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EYT Finlandiya modeli ile mi çıkartılacak? Nedir bu EYT Finlandiya modeli?

EYT Finlandiya modeli ile mi çıkartılacak? EYT’de Finlandiya modeli mi geliyor? Sorusu sayıları milyonları bulan emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarca araştırılmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimatla yeniden gündeme gelen EYT ile ilgili yeni gelişmeler yakından takip edilmekte. EYT için umudun Erdoğan’da olduğunu gören EYT’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat verdiği Vedat Bilgin’e EYT raporu sonuldu. EYT raporunun Erdoğan tarafından da olumlu karşılandığı öğrenildi. Ayrıca EYT için Finlandiya modeli de gündeme geldi. Peki nedir bu EYT Finlandiya modeli? EYT Finlandiya modeli ile mi çıkartılacak? İşte detaylar…

19 Eylül 2019 Perşembe 16:33
EYT Finlandiya modeli ile mi çıkartılacak? Nedir bu EYT Finlandiya modeli?

EYT Finlandiya modeli ile mi çıkartılacak? EYT’de Finlandiya modeli mi geliyor? Sorusu sayıları milyonları bulan emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarca araştırılmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimatla yeniden gündeme gelen EYT ile ilgili yeni gelişmeler yakından takip edilmekte. EYT için umudun Erdoğan’da olduğunu gören EYT’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat verdiği Vedat Bilgin’e EYT raporu sonuldu. EYT raporunun Erdoğan tarafından da olumlu karşılandığı öğrenildi. Ayrıca EYT için Finlandiya modeli de gündeme geldi. Peki nedir bu EYT Finlandiya modeli? EYT Finlandiya modeli ile mi çıkartılacak? İşte detaylar…

EYT son dakika Finlandiya modeli haberleri. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, EYT’liler için düşünülen Finlandiya modelini değerlendirdi. Doğan’ın, bugünkü köşesinde EYT Finlandiya modeline ilişkin, “EYT’lilere, Finlandiya modelini uygulayalım derseniz, her bir yıl için daha düşük emekli aylığı verirseniz, bu kişiler hem çok düşük maaş alırlar hem de diğer emekliler ile aralarında uçurum ve adaletsizlik oluşur.  Bu sefer de EYT’liler ileride emekli maaşlarının artırılmasını talep eder. Bu nedenle Finlandiya modeli bize uymaz." ifadelerini kullandı.

Nedir bu EYT Finlandiya?

Noyan Doğan, Finlandiya modelinin emekli maaşlarıyla ilgili hali hazırda tartışmaların devam ettiği Türkiye'ye uygun olmadığını ifade etti.

İşte, Doğan'ın değerlendirmesi:

"Çok konuşulan Finlandiya modelinde erken emekli olanların maaşlarından belirli oranda kesinti yapılıyor. Finlandiya modelinde bu şekilde emekli olanlara sonradan belirli bir miktar prim ödeyerek, emekli maaşlarını yükseltme hakkı da tanınmış. Ancak bana göre Finlandiya modeli bize uygun bir model değil. Finlandiya’da bugün için ortalama emeklilik yaşı 63. Finlandiya’da tek bir emeklilik sistemi yok, özel emeklilik de var, kamu emeklilik sistemi de; detayına girmeyeceğim. Ancak bir araştırma yaptım Finlandiya’da en düşük emekli aylığı 1.200 Euro (7.500 lira) civarında. Bu maaşı alan emekliler dar gelirli sayılıyor ve geçinmekte zorluk çekiyor. Bizde ise en düşük emekli aylığı SSK’lı olarak 2.000 lira ki, bundan da düşük alanlar var. Bu şartlarda siz, EYT’lilere, Finlandiya modelini uygulayalım derseniz, her bir yıl için daha düşük emekli aylığı verirseniz, bu kişiler hem çok düşük maaş alırlar hem de diğer emekliler ile aralarında uçurum ve adaletsizlik oluşur. Bu sefer de EYT’liler ileride emekli maaşlarının artırılmasını talep eder. Bu nedenle Finlandiya modeli bize uymaz."

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:33
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