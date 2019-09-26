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EYT emeklilik için 3 alternatif! EYT kim ne zaman emekli olacak

EYT ile kim ne zaman emekli olacak son dakika haberleri yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için beklenen güzel gelişmeler yaşanıyor. Yıllardır EYT mağduru olanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’ye el atmasıyla umutlandı. EYT erken emeklik için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat verdiği Vedat Bilgin’e bir yandan emeklilikte yaşa takılanlar için raporlar hazırlanırken diğer yandan da EYT emeklilik için Meclis’e üç arternatif sunuldu. EYT kimleri kapsıyor, EYT için son dakika haberleri! İşte 26 Eylül EYT emeklilik için 3 alternatif…

26 Eylül 2019 Perşembe 09:47
EYT emeklilik için 3 alternatif! EYT kim ne zaman emekli olacak

EYT ile kim ne zaman emekli olacak son dakika haberleri yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için beklenen güzel gelişmeler yaşanıyor. Yıllardır EYT mağduru olanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’ye el atmasıyla umutlandı. EYT erken emeklik için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat verdiği Vedat Bilgin’e bir yandan emeklilikte yaşa takılanlar için raporlar hazırlanırken diğer yandan da EYT emeklilik için Meclis’e üç arternatif sunuldu. İşte 26 Eylül EYT emeklilik için 3 alternatif…

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, EYT konusunda Meclis'e sunulan yasa tekliflerini açıkladı. Bu kapsamında, EYT yasasında 3 teklif dikkat çekiyor. EYT bekleyen vatandaşlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 26 Eylül EYT ile ilgili son gelişmeler...

EYT ile kimler ne zaman emekli olur?

EYT emeklilik için birinci yönteme göre; kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3,600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate almaktadır. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3,600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3,600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak. Buna göre, SGK ilk giriş tarihleri 08.09.1999 ve öncesinde olsa dahi bu tarihlerden sonra doğanlar faydalanamamış olacaktır.

EYT emeklilik için ikinci yönteme göre ise, yaş haddi dışında kalan ancak diğer şartları yerine getirmiş çalışanların emeklilik koşulları şöyle olacak. 4447 sayılı yasaya göre emekli olabilmek için üç temel kural var;

- Çalışma Hizmetini tamamlamış olmak. Yani, SSK'da 5,000 gün ile 5,975 gün arası ilk girişe göre belirleniyor, Bağ Kur ve Emekli Sandığında ise kadın çalışanlar için 7,200, erkek çalışanlar için 9,000 gün.

- Çalışma Süresini tamamlamış olmak, yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması.

- Yaş Haddini tamamlamış olmak yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak.

Bu 3 şartı yerine getiren emekli olabiliyor. 2019 yılında bu teklif kabul edilirse, yaş haddi hariç dediği için diğer 2 şartı yerine getirmek açısından bakıldığında SSK için 5975 güne kadar hizmetin dolmuş olması, Bağ Kur ve Emekli Sandığı için ise kadınlarda 7,200 günün erkeklerde ise 9,000 günlük hizmetin tamamlanmış olması gerekecek. Ancak erkek çalışanlardan 1994 yılından sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar çalışma süresi açısından faydalanamamış olacaktır.

EYT emeklilik için üçüncü yöntemin tercih edilip, yasalaşması halinde ise; 08.09.1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5,000 günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek, böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacaktır. Fakat tekliflerin geçerlilik süresi incelendiğinde üç ay ya da atı ay yürürlükte kalmasının öngörüldüğü dikkat çekiyor. Oysa bu teklif kabul edilir ve yöntem benimsenirse, 4,447 sayılı yasaya göre hak kaybına uğramış herkesin yasadan faydalanabilmesi için kanunun 25 yıl Çalışma Süresi açısından 08.09.2024 tarihine kadar geçerli olması gerekecektir.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:47
  1. EYT kim ne zaman emekli olacak
  2. EYT emeklilik için 3 alternatif
  3. EYT ile kim ne zaman emekli olacak
  4. 26 Eylül EYT emeklilik için 3 alternatif
  5. EYT ile kimler ne zaman emekli olur?
  6. EYT kimleri kapsıyor
  7. EYT için son dakika haberleri!

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