EYT emeklilik | Emeklilik için yaş şartına takılanlar emeklilik ikramiyesini alır mı?

Emekli olanlar ilk emekli maaşlarıyla birlikte emeklilik ikramiyesi alır mı? Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biridir. Emekliler ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emekliler Ocak 2020’de maaşlarına zam alacak olmanın heyecanını yaşarken bir yandan da banka çalışanları ilk emekli maaşları birlikte ikramiyelerini de alıyor. Peki emeklilik için yaş şartına takılanlar emeklilik ikramiyesini alır mı?

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş Emeklilik için yaş şartına takılanlar emeklilik ikramiyesini alır mı? Sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Merhaba, 4857 sayılı i̇ş kanuna tabi̇ olanlar açısından bi̇r ayrım yok. Beli̇rttiği̇ni̇z gi̇bi̇ yaş dışındaki şartlar varsa kıdem tazmi̇natının ödenmesi̇ gereki̇r. Yıllardır ağır-yıpratıcı şeki̇lde çalışan banka emekçi̇leri̇ni̇n mağdur edi̇lmemesi̇ gereki̇r."

İsa Karakaş başka bir yazısında EYT konusuna şunları dile getirmişti: EYT’lilerden en avantajlı olan grup kadınlar. SSK’lılar, Bağ-Kur’lular, Emekli Sandığına tabi olanlar, Tarım SSK, Tarım Bağ-Kur, Banka ve TOBB sandıklarına tabi olan tüm gruplarda kadınlar, erkeklere göre daha şanslı bulunmaktadır. Zira 1999 yılında Marmara depremi esnasında üçlü koalisyon yönetimi tarafından yürürlüğe konan 4.447 Sayılı Kanun ile sonradan getirilen “Yaş” engeline ilişkin düzenlemeden önce emeklilik şartları bakımından kadınlara emeklilik için gereken hem prim gün sayısı hem de sigortalılık süresi bakımında pozitif bir ayrımcılık tanınmış idi.

Dolayısıyla sigortalılık süresi açısından değerlendirdiğimizde genel olarak kadınlar için 20 yıl erkekler için ise 25 yıl olarak öngörülmüştür. Bu bakımdan 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılığı bulunan bütün EYT’li kadınlar bugün bile EYT yasası çıksa gerekli olan sigortalılık süresini tamamlamış bulunmaktadır.

Erkeklerde durum böyle değil. Örneğin 01.01.1999’da sigorta girişi olan bir EYT’li bir erkek ancak 2024 tarihinde sigortalılık süresini yerine getirmiş olmaktadır. Normal emeklilikte prim gün sayısı açısından değerlendirildiğinde yine kadınlar daha avantajlıdır. Zira hem Bağ-Kur’lu hem de Emekli Sandığına tabi EYT’li erkekler için 9.000 gün (25 yıl) prim gün sayısı şartı aranırken kadınlar için ise sadece 7.200 gün (20 yıl) prim gün şartı yeterli olmaktadır.

Kadın sigortalılar açısından değerlendirme yaptığımızda SSK kapsamında EYT’li kadınların hem Bağ-Kur’lu hem de Emekli Sandığına tabi EYT’li kadınlardan prim gün sayısı yönünden daha avantajlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. EYT’lilerin yaş haddinden emeklilik kıyaslamasını ise başka bir yazımızda irdeleyeceğiz. “Hayatın amacı mutlu olmak değildir. İşe yarar olmaktır. Onurlu olmaktır. Merhametli olmaktır. Yaşadığın süre boyunca bir fark oluşturmaktır."