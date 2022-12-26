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Ekonomi EYT de bugün gelişme var mı? EYT son dakika: Kabine Toplantısı EYT açıklaması! EYT'lilerin sonucu son dakika
Ekonomi

EYT de bugün gelişme var mı? EYT son dakika: Kabine Toplantısı EYT açıklaması! EYT'lilerin sonucu son dakika

EYT düzenlemesi için kritik gün... EYT'de gözler Kabine'de! 2022 EYT düzenlemesinde son durumu ne? Milyonlarca kişi gözünü bugün yapılacak Kabine Toplantısına çevirmişken, kritik toplantıda Bakan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor. Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika ne oldu merak ediyor? EYT ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından beklenirken SGK'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) düzenlemesinde son durumu açıkladı. İşte EYT ile ilgili haberin detayları...

Yeniakit Publisher
2022-12-26 14:32:00 - 2022-12-26 14:41:23
EYT de bugün gelişme var mı? EYT son dakika: Kabine Toplantısı EYT açıklaması! EYT'lilerin sonucu son dakika

Türkiye gündeminin en önemli konularından EYT'de vatandaşlar son durumu takip ediyor. EYT'de sigorta girişini öne çekmek isteyip, doğum ve askerlik borçlanmalarını ödeyecek vatandaşlara önemli uyarı geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) düzenlemesinde son durumu açıkladı. Bakan Bilgin, "Ocağa varmadan biz masamızdan kaldırırız. Yani önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur.” derken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışmasında yaş aralığı olup olmayacağının henüz netleşmediğini bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan askerlik, doğum gibi hizmet borçlanmasının maliyetleri 1 Ocak 2023 itibariyle artacak. Öte yandan SGK'dan konu ile ilgili flaş adım geldi. Askerlik ve doğum borçlanmalarıyla ilgili başvurların e-Devlet üzerinden nasıl yapıldığını adım adım paylaştı.

EYT ne zaman Meclis’e gelecek?
Bakan Bilgin, "Takvim belli mi?" sorusunu, "Ocağa varmadan biz masamızdan kaldırırız. Yani önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur." şeklinde cevapladı. "İşverenlerin kıdem tazminatı ödemesi için Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletiyle sunulacak destek banka limitlerinden düşecek mi?" sorusu üzerine Bilgin, "Bu işverenlerin kredi limitleriyle ilgili değil. EYT'liler, emekli olmaları durumunda biliyorsunuz kıdem tazminatı alacaklar. İşverenler, onlar adına bir kredi alacaklar ama ödemeyi biz işverene değil doğrudan doğruya işçiye yapmayı düşünüyoruz." dedi.

E- DEVLETTEN EYT İÇİN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için e-Devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor:

-Öncelikle e- Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılır

-Arama çubuğuna 'borçlanma' yazarak arama yapılır

-Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir.

-Borçlanma yapılacak sekme seçilir.

Örneğin; askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi,' 4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu' uygulaması üzerinden açılan ekrandan 'yeni başvuru' sekmesini tıklar. Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir.

-Kişi borçlanma tutarı beyan etmez, borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı, kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde 32'sidir.

-Askerlik borçlanması yapmak istediği tarih aralığını seçer. Son olarak tebligat için adres bilgisi görüntülenir.

Kişi otomatik olarak gelen mernis adres bilgileri ile devam edebileceği gibi ayrıca bir adres bilgisi de beyan edebilir.

Başvurusu tamamlanan kişiye başvurusunun hangi üniteye yönlendirildiği bilgisi de verilir.
-Borçlanma başvurusu tamamlandıktan sonra başvuru ilgili üniteye yönlendirilir

Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin belirlediği adrese gönderilmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya verilir.

Kişi tebliğ edilen borcu, borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemelidir.
-Borcun tamamının yasal süreci içerisinde ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık olarak değerlendirilir.

-Belirtilen süre içerisinde tablği edilen borcu ödemeyenler ile borcun sadece bir kısmını ödeyenlerin kalan süreler için yeniden başvuru yapmaları gerekir.

-Kişi evrak takip sistemi üzerinden başvurusunun durumumu takip edebilir.

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