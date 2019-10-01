0553 313 94 23

EYT çıkıyor mu? AK Parti’den EYT açıklaması EYT son durum ne oldu?

Son dakika gelişmesi: EYT’liler Meclis’in açılmasıyla birlikte Meclis’ten gelecek emeklilikte yaşa takılanlar müjdesini bekliyor. EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum haberleri neler? Merak edilirken AK Parti’den EYT çıkacak mı? sorusuna ilişkin cevap geldi. AK Parti’den yapılan EYT açıklamasında “Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım” açıklaması geldi. Peki EYT çıkıyor mu? İşte EYT son durum haberi.

01 Ekim 2019 Salı 15:20
EYT çıkıyor mu? AK Parti’den EYT açıklaması EYT son durum ne oldu?

Son dakika gelişmesi: EYT’liler Meclis’in açılmasıyla birlikte Meclis’ten gelecek emeklilikte yaşa takılanlar müjdesini bekliyor. EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum haberleri neler? Merak edilirken AK Parti’den EYT çıkacak mı? sorusuna ilişkin cevap geldi. AK Parti’den yapılan EYT açıklamasında “Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım” açıklaması geldi. Peki EYT çıkıyor mu? İşte EYT son durum haberi.

EYT mağdurları dört gözle Meclis’ten gelecek müjdeli haberi bekliyor

Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM(, 27. Dönem 3. yasama yılı çalışmalarına bugün başlıyor. Yasama yılı, uzatma olmadığı takdirde 2020 temmuz ayının sonuna kadar devam edecek. Milyonlarca EYT mağdurunun gözü kulağı, yasama yılı boyunca Meclis’ten gelecek haberlerde olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili bu yıl TBMM'de yasal düzenleme yapılması bekleniyor.

AK Parti'den EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor" dedi. CHP'nin EYT konusunda bir araştırma komisyonu kurulması teklifini gündeme getireceği konusunda ise Bostancı, "İşin gerçeği herkes siyaset yapmak istiyor. Bu konu komisyon kurulmasını gerektiren bir husus değil. Esasen muhalefetin de bu konuda çözüm için ne söylediği pek belli değil. Ne diyorlar, 'Emekli edelim verelim', bu şuna benziyor. 'Köylü kardeşlerim buğday fiyatlarını arttıralım' dediniz. Sonra şehirlilere dönüp, 'kardeşim ekmeği neden bu kadar pahalıya alıyorsunuz indirelim ekmek fiyatlarını' böyle bir akılcılık üzerine belli kesimleri memmun ediyor gibi görünebilirsiniz ancak arada illiyet bağı yok" açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 15:20
  1. EYT çıkıyor mu?
  2. AK Parti’den EYT açıklaması
  3. EYT çıkacak mı?
  4. EYT son durum haberi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasında dikkat çeken detay!
    1. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış..
    2. İYİ Partili Lütfü Türkkan: HDP ile..
    3. PKK’nın cirit attığı Almanya’dan..
    4. Son dakika EYT haberi var mı? EYT..
    5. Kardeş ülkeyi sel vurdu! Ölü ve..
    6. Kastamonu usulü etli ekmek tarifi |..
    7. 'Savaş da olacak, çatışmalar da'..
    8. Dikkat! Tüm Türkiye'yi..
    9. Gençlerbirliği antrenmanlara başladı!..
    10. TBMM'de CHP rezaleti
    11. EYT çıkıyor mu? AK Parti’den EYT..
    12. PKK’nın kanalına çıkan CHP'li Gürsel..
    13. Başkan Erdoğan'dan TBMM'de kritik çağrı!
    14. EYT son dakika EYT’lilerden Google..
    15. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk..
    16. AİHM Boşnak nine Orlovic'i haklı buldu
    17. Oy kullanma yaşını 16'ya iniyor!..
    18. AK Partili isim istifasını duyurdu!
    19. AK Parti'den Faruk Çelik'e cevap!
    20. İmamoğlu'nun depreme çözümü pes..
    21. MHP'li isim 'Af' için tarih verdi!
    22. İflas eden İngiliz tur operatörü..
    23. İstanbul'da elektriğe zam gelecek mi?
    24. İmamoğlu’nun yardım iddialarını İBB..
    25. Şişkinlik için hangi doktora gidilir?..
    26. Tarık Ünlüoğlu öldü! Tarık Ünlüoğlu..
    27. DAEŞ askeri kışlaya saldırdı! Çok..
    28. Şarja takıp uyuduğu telefon sonu oldu!
    29. Esed rejiminden İdlib'e yoğun saldırı
    30. Tamamen yerli ve milli! Birçok ülkeden..
    Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
    Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
    Seri katil Prens
    Seri katil Prens
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    NASA'dan Türkiye paylaşımı
    NASA'dan Türkiye paylaşımı