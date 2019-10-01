EYT çıkıyor mu? AK Parti’den EYT açıklaması EYT son durum ne oldu?

Son dakika gelişmesi: EYT’liler Meclis’in açılmasıyla birlikte Meclis’ten gelecek emeklilikte yaşa takılanlar müjdesini bekliyor. EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum haberleri neler? Merak edilirken AK Parti’den EYT çıkacak mı? sorusuna ilişkin cevap geldi. AK Parti’den yapılan EYT açıklamasında “Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım” açıklaması geldi. Peki EYT çıkıyor mu? İşte EYT son durum haberi.

EYT mağdurları dört gözle Meclis’ten gelecek müjdeli haberi bekliyor

Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM(, 27. Dönem 3. yasama yılı çalışmalarına bugün başlıyor. Yasama yılı, uzatma olmadığı takdirde 2020 temmuz ayının sonuna kadar devam edecek. Milyonlarca EYT mağdurunun gözü kulağı, yasama yılı boyunca Meclis’ten gelecek haberlerde olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili bu yıl TBMM'de yasal düzenleme yapılması bekleniyor.

AK Parti'den EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor" dedi. CHP'nin EYT konusunda bir araştırma komisyonu kurulması teklifini gündeme getireceği konusunda ise Bostancı, "İşin gerçeği herkes siyaset yapmak istiyor. Bu konu komisyon kurulmasını gerektiren bir husus değil. Esasen muhalefetin de bu konuda çözüm için ne söylediği pek belli değil. Ne diyorlar, 'Emekli edelim verelim', bu şuna benziyor. 'Köylü kardeşlerim buğday fiyatlarını arttıralım' dediniz. Sonra şehirlilere dönüp, 'kardeşim ekmeği neden bu kadar pahalıya alıyorsunuz indirelim ekmek fiyatlarını' böyle bir akılcılık üzerine belli kesimleri memmun ediyor gibi görünebilirsiniz ancak arada illiyet bağı yok" açıklamasında bulundu.