EYT çıkarsa nasıl emekli olunacak? EYT yasası Meclis’ten ne zaman çıkar son dakika haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT’liler 1 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıklasıyla birlikte EYT’nin ne zaman çıkacağını sorgulamaya başladı. 1999 yılında çıkartılan yasa ile emeklilik şartları arasına yaş şartı da eklendi. Emeklilikte yaş şartının getirilmesiyle birlikte sayıları milyonları bulan EYT’li vatandaşlar oluştu. EYT son dakika haberleri yakından takip edilmeye devam ederken, EYT çıkarsa nasıl emekli olunacak? EYT yasası Meclis’ten ne zaman çıkar? İşte EYT için çözüm önerileri.

EYT’lilerin mağduriyetinin giderilmesi noktasında devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununu çözmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’e talimat verdi. Vedat Bilgin EYT sorununu masaya yatırmak için hem EYT temsilcileriyle hem de SGK ve diğer paydaşlarla toplantılar yapmaya devam ediyor.

EYT için üç teklif sunuldu

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, Emeklilikte Yaşa Takılanlanlar’ın çözüme kavuşabilmesi için 3 farklı yöntem olduğunu açıkladı. EYT ile ilgili üç çözüm yöntemi öneriliyor. Üç yöntemden ilkine göre,1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecek.

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılıyor. Çalışma günü ve prim sayısı dikkate alınarak emekli olma imkanı getiriliyor. Buna göre 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde emekli olabilecek.

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği ve arzu ettiği bir düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları.

EYT gündemde var mı?

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dediği iddia edilmişti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” diye konuştuğu söylenmişti.

EYT yasası Meclis’ten ne zaman çıkar?

TBMM yasama yılına başladı, hükümet EYT’yi gündemine aldı. Ancak resmi merciler konu ile ilgili kesin bir açıklamada bulunmadı. Yöntemin belirlenmesi ve TBMM’de yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor. Öte yandan Vedat Bilgin'in de EYT raporunu hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunması yine beklentiler arasında. Bu rapor ışığında EYT konusunda ne gibi adımların atılacağına karar verilecek.

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