EYT çıkarsa emeklilik primi ve yaş ne kadar olacak?

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar 1999 yılında şuan CHP’de siyaset yapan dönemin Çalışma Bakanı olan Yaşar Okuyan’ın mucidi olduğu emeklilik sisteminde yapılan değişiklik sonucunda mağdur olan vatandaşlar. EYT’liler yıllardır primi doldurdukları halde emekli olmak için yaşı şartını beklemekte. Son günlerde EYT konusunda umutlandıran haberler gelmekte. Meclis’in de açılmasıyla birlikte emeklilik yolu bekleyen EYT’liler TBMM’den kendileri için emeklilik yolunun açıldığı konusuna ilişkin müjdeli haberi bekliyor. Peki EYT çıkarsa emeklilikte Yaşa Takılanlar hangi şartlarda emekli olacak? EYT çıkarsa emeklilikte prim gün sayısı ve yaş ne kadar olacak?

EYT yasası yasalaşırsa EYT’liler ne zaman emekli olacak?

EYT’de bugün son durum haberleri nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar hangi şartlarda emekli olacaklarını tam olarak bilmiyor. Posta Gazetesi Yazarı Ekrem Sarısu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a dair emeklilik şartlarını açıkladı.

Soru: 1996’da sigortam başladı. Ama 20 yıl sigortalı çalıştım. 7200 gün prim ödedim. EYT yasasının bir yıl içinde çıkacağını varsayarsak, 25 yıl sigortalılık süresini yerine getiremediğimden yasadan faydalanamayacak mıyım? SEYİT

Cevap: 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek 25, kadın 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartının yanına bir de yaş şartı (kadın 58, erkek 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’da sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Yapılan söz konusu değişiklikle 8 Eylül 1999’da sigortalı olanlardan emekli olma tarihleri 15 yıla kadar uzayanlar oldu. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı. İşte EYT ile 8 Eylül 1999’da sigortalı olup, getirilen kademeli yaş şartından dolayı emekli olacağı tarih uzayanlardan, emekli olmak için aranan sigortalılık süresi, prim şartını sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenlerin emekli edilmesi amaçlanıyor.

Emeklilik primi ve yaş ne kadar olacak?

Emekli olmak için, 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Önümüzdeki bir yıl içinde EYT yasası çıkarsa, prim dışında 25 yıllık sigortalılık süresi şartını sağlamamış olacağınızdan, maalesef EYT’den yararlanamazsınız. Ancak sorunuza en doğru cevap çıkacak yasayı gördükten sonra verilebilir.