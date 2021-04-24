21 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi. Daha öncesi yıllarda EYT hakkında rapor hazırladığı ileri sürüler Vedat Bilgin’in göreve gelmesiyle emekli olmayı bekleyenleri heyecan sardı. Peki, EYT bu sene çıkar mı?

EYT 2021'de çıkar mı? EYT, erken emeklilik son dakika haberleri

Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce kişi sosyal medyada, Vedat Bilgin’in göreve gelmesinin ardından “İlk icraat EYT olsun" etiketiyle ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. EYT hakkında henüz sıcak bir gelişme yaşanmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

EYT nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

EYT çıkarsa emeklilik süresi nasıl etkilenecektir?

EYT kanununun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.