EYT 2020 bütçesine girdi mi? Son dakika EYT haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son bir aydır yoğun bir şekilde Türkiye’nin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. 1999 yılında çıkartılan bir yasa ile emeklilikte yaş şartının getirilmesi sonrası primi doldurduğu halde emeklilikte yaşa takılanların sayısı milyonları bulduğu ifade edilmekte. EYT bugün son dakika haberi geldi. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklama yapıldı. Eski Maliye Bakanı olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı üzecek bir açıklamada bulundu. Peki EYT 2020 bütçesine girdi mi? Son dakika EYT haberlerinde son durum ne? İşte EYT haberlerine ilişkin detaylar.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin düzenlediği toplantıda basını bilgilendirdi. AK Parti hükümetleri tarafından hazırlanan 18'inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci bütçesi hakkında bilgi veren Ağbal, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'a ilişkin de açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, EYT konusunun 2020 bütçesinde olmadığını söyledi. Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair soruya şu cevabı verdi: “2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'i EYT konusunda görevlendirmişti. EYT emeklilik için Meclis'e üç teklif de sonulmuştu. Hazina ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "EYT konusunu gündemimizde yok" dediği de iddia edilmişti.