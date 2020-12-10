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Ekonomi Eylül dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ekonomi

Eylül dönemi işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül 2020'ye ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik yüzde 12,7 olarak gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:51:00 -
Eylül dönemi işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı istihdam verilerine göre, eylül ayında işsizlik oranı, yüzde 12,7'ye geriledi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 14,9 olarak açıklandı.

İstihdam oranı yüzde 44,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalış ile yüzde 44,1 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5'i tarım, yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 50,5 olarak gerçekleşti

İşgücü 2020 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,0 puanlık azalış ile yüzde 50,5 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 32,2'ye geriledi

Eylül 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,8 puan azalarak yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak yüzde 20,3 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 12,9, istihdam oranı yüzde 49

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık azalışla yüzde 12,9, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,8 puanlık azalışla yüzde 49, işgücüne katılma oranı ise 2,9 puanlık azalışla yüzde 56,2 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,3, istihdam oranı yüzde 31,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık azalışla yüzde 24,3, istihdam oranı ise 2,4 puan azalarak yüzde 31,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4,2 puanlık azalışla yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleşti.

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