Eylül ayında terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Bakanlık koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarına değinen Çataklı, “Eylül ayında kırsal alanda 9’u büyük, 23’ü orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 229, şehirlerde de 1425 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriden TKP/ML mensubu ve sözde siyasi komiser olan ‘Nubar’ kod adlı Erol Volkan İldem, PKK mensubu ve sözde Botan saha sorumlusu ‘Agid Civyan’ kod adlı Vahiyettin Karay ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Yine aynı listede mavi kategoriden THKP/C mensubu ve Reyhanlı saldırısı firarisi Ercan Bayat sağ olarak, turuncu kategoriden PKK mensubu ve sözde YJA Star sorumlusu ‘Rohani Dersim’ kod adlı Özlem Atsak ölü olarak, PKK’ın sözde Munzur cephe sorumlusu ‘Baver Kirjo’ kod adlı Ahmet Herdem sağ olarak, PKK mensubu ‘Velad’ kod adlı Eyyüp Alper, ‘Nidal’ kod adlı Ahmet Akman ölü olarak, gri kategoriden sözde Beytüşşebap sorumlusu ‘Agit’ kod adlı Agit Abı, sözde Tendürek sorumlusu ‘Roni’ kod adlı Halis Erdoğan, ‘Azat’ kod adlı Rıdvan Eryılmaz, TKP/ML mensubu sözde tim komutanı ‘Roza’ kod adlı Fadime Çakıl ölü olarak etkisiz hale getirilmişlerdir, gri kategoriden ‘Cigergun Mardin’ kod adlı İshak Saydut ise teslim olmuştur. Böylelikle arananlar listesinden 12 kişiyle birlikte toplam 171 terörist, (67 ölü, 74 sağ, 30 teslim olmak üzere) geçtiğimiz ay etkisiz hale getirilmiştir” dedi.