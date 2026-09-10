Eylül ayında kış baskını! O ilçemiz bir gecede beyaza büründü

Türkiye henüz yaz sıcaklarının etkisinden çıkmamışken Karadeniz’in yüksek kesimlerinden şaşırtan görüntüler geldi. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Tahpur Yaylası’nda kar yağışı etkili oldu.

3 BİN 100 METREDE KIŞ MANZARASI

Deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin 100 metre yükseklikteki Tahpur Yaylası, hava sıcaklığının hızla düşmesinin ardından başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Eylülün ilk günlerinde karşılaştıkları manzaranın kendileri için de sürpriz olduğunu belirten yayla işletmecisi Volkan Demirbaş, “Bu kadar yoğun kar yağışını beklemiyorduk. Bir anda her taraf beyaza büründü. Hazırlıksız yakalandık ama ortaya çıkan manzara gerçekten muhteşem” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK KESİMLERE ÇIKACAKLARA UYARI

Bölgedeki işletmeciler, Karadeniz’in 3 bin metreyi aşan noktalarında hava şartlarının çok kısa sürede değişebildiğine dikkat çekti. Tahpur Yaylası ve çevresine gidecek vatandaşlardan meteorolojik tahminleri ve yol durumunu kontrol etmeleri istendi.