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Yaşam Eylül ayında hangi balıklar olur? Eylül ayı en lezzetli balık hangisi?
Yaşam

Eylül ayında hangi balıklar olur? Eylül ayı en lezzetli balık hangisi?

Milyonların merakla beklediği balık av yasağı 1 Eylül Perşembe günü sona erecek. Pek çok kişi ise eylül ayında hangi balıkların bulunduğunu araştırıyor. Peki, eylül ayında balık lezzetli olur?

Yeniakit Publisher
2022-08-31 10:56:00 -
Eylül ayında hangi balıklar olur? Eylül ayı en lezzetli balık hangisi?

Eylül ayı itibariyle pek çok kişi ‘Eylül ayında hangi balık yenir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Eylül ayında hangi balıklar olur? Eylül ayı en lezzetli balık hangisi?

Balık av yasağı sona eriyor ve pek çok kişi eylül ayında hangi balıkların bol olduğunu araştırıyor. Eylül ayında izmarit, istavrit, sardalye ve kılıç bol oluyor. Ayrıca lüfer, kolyoz, barbunya, çinekop ve çipura balıkları da eylül ayında bolca bulunur.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, 1 Eylül itibarıyla denizlerde başlayacak av sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Özkaya, "Balıkçılarımız yeni sezona hazır. Bu sezon denizlerimizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan önlemler ve hava şartları uygunluğu sayesinde palamut bolluğu yaşayacağız. Tüketicilerimiz bol bol palamut balığı yiyecekler." diye konuştu.

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