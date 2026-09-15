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Ekonomi Eylül ayı SED ödemeleri yapıldı mı? Milyarlarca liralık destek için beklenen açıklama geldi
Ekonomi

Eylül ayı SED ödemeleri yapıldı mı? Milyarlarca liralık destek için beklenen açıklama geldi

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Eylül ayı SED ödemeleri yapıldı mı? Milyarlarca liralık destek için beklenen açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların aile ortamında büyümesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla eylül ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini tamamladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda geleceğe hazırlanması hedeflenerek hesaplara toplam 2 milyar 186 milyon lira aktarıldığını duyurdu.

Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi hesaplara yattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini hatırlattı.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, “Sosyal ve Ekonomik Destek” hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini aktardı.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

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