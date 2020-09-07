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Ekonomi Eylül ayı paraları hesapta! Burs ve kredi ödemeleri başladı
Ekonomi

Eylül ayı paraları hesapta! Burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine müjdeyi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 08:33:00 -
Eylül ayı paraları hesapta! Burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin dün itibarıyla başladığını açıkladı. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Eylül tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Eylül, “2” olanlar 7 Eylül, “4” olanlar 8 Eylül, “6” olanlar 9 Eylül ve “8” olanlar ise 10 Eylül’de ödemelerini alabilecek.

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