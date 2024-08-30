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Ekonomi Eylül ayı doğal gaz ücretleri açıklandı, değişiklik yok
Ekonomi

Eylül ayı doğal gaz ücretleri açıklandı, değişiklik yok

Yeniakit Publisher
2024-08-30 19:34:00 - 2024-08-31 09:18:44
Eylül ayı doğal gaz ücretleri açıklandı, değişiklik yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2024 eylül itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullanacağı gazın satış tarifesinde herhangi bir ücret değişikliği yapılmadığını duyurdu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), eylül itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

EYLÜL AYINDA DOĞAL GAZ SATIŞ TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda eylül ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

İŞTE EYLÜL AYI DOĞAL GAZ SATIŞ ÜCRETLERİ

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife 1000 metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

'EN DÜŞÜK DOĞAL GAZ FİYATI ÜLKEMİZDE UYGULANMAKTADIR'

BOTAŞ'tan yapılan duyuruda,

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Mücahit

Daha geçen ay yüzde 38 yapmamislarmiydi bu ayda da mı yapacaklardı bide birde enflasyonu düşürmeyi planliyorlar böyle giderse enflasyon düşmez

Temmuz zammı nız

Enfasloyana℅50artırdı hükümet laf üretiyoriçraat yokk vatandaşkendi haline kaldı. Maliyede ha bire küçük esnafdenetler büyüklere ödül var. Matrah artırımı affı 2023 sende 2022 ve öncesini incele
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