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Gündem Eylem yapmak için Türkiye'ye geldi, HDP ilçe binasında Botan Ergül'le görüştü! O terörist hakkında karar
Gündem

Eylem yapmak için Türkiye'ye geldi, HDP ilçe binasında Botan Ergül'le görüştü! O terörist hakkında karar

Yeniakit Publisher
2023-03-28 20:32:00 -
Eylem yapmak için Türkiye'ye geldi, HDP ilçe binasında Botan Ergül'le görüştü! O terörist hakkında karar

Terör örgütü PKK/KCK’nın İran yapılanmasından bombalı eylem yapmak için Türkiye’ye gelen terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 17 Mart'ta Türkiye-İran hudut hattında konuşlu askeri unsurlarca Kanlıbaba Tepe mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine hudut hattında yapılan kontrollerde, tel örgülere takılı vaziyette bulunan sırt çantasında PKK/KCK terör örgütü mensubuna ait olduğu belirlenen 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tablet, 2 kamuflajlı gizlenme filesi, 2 termal koruma kıyafeti, 1 termal silah dürbünü, 1 tek göz dürbünü, 1 Kalaşnikof şarjörü, 1 şarjör, 49 Kalaşnikof mühimmatı ile 9 tabanca fişeği ele geçirildi.

Çanta sahibi örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, söz konusu örgüt mensubunun silahlı ya da bombalı eylem yapmak üzere Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldiği bilgisine ulaşıldı.

Teröristin Ağrı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde; İran'dan illegal yollardan Türkiye'ye geçtikten sonra 21 Mart akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçe merkezine geldiği, 22 Mart sabahı HDP ilçe binasına gittiği, Botan Ergül'ün kendisini evinin yanındaki odunlukta barındırdığını söyledi.

Teröristin yer göstermesi sonucunda yakalandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 el bombası, 1 tabanca, 1 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

Ağrı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen örgüt mensubu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Patnos Cezaevi’ne gönderildi.
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