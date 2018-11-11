Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı terörist cezaevine gönderildi

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda eylem hazırlığı yaptığı belirtilen Fas uyruklu DEAŞ’lı terörist ile beraberindeki 1 şüpheliyi Tarsus’ta saklandıkları yerde yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından Mersin Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan adı açıklanmayan şüphelilerden Fas uyruklu DEAŞ üyesi tutuklandı, diğeri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.