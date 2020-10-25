Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, eylem hazırlığında olan 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.