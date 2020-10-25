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Gündem Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Gündem

Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, eylem hazırlığında olan 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:22:00 - 2020-10-25 11:40:14
Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

selim

CEHENNEME ZUMERA
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