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Aktüel Eylem hazırlığındaki teröristler imha edildi
Aktüel

Eylem hazırlığındaki teröristler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:06:00 -

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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