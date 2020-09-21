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Aktüel Eylem hazırlığındaki teröristler havaya uçuruldu
Aktüel

Eylem hazırlığındaki teröristler havaya uçuruldu

Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:01:00 -

Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı sonucu etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, söz konusu hava harekatını Twitter hesabından duyurdu. Paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullanan Bakanlık, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirtti.

Dün ve bugün aynı bölgede operasyonlar

Öte yandan MSB, dün de yine Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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