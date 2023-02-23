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Dünya Eyfel Kulesi'ne Ukrayna bayrağı yansıtıldı!
Dünya

Eyfel Kulesi'ne Ukrayna bayrağı yansıtıldı!

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıldönümünde Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 23:27:00 - 2023-02-23 23:42:42

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'nci yıldönümü dolayısıyla Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sarı-mavi renklerle ışıklandırılan Eyfel Kulesi ile Ukrayna halkına verilen desteğin pekiştirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Etkinlik de düzenlenecek!

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıl dönümü dolayısıyla 25 Şubat Cumartesi günü Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olunduğunun göstergesi olarak bir etkinlik düzenlenmesi bekleniyor.

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