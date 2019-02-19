0553 313 94 23

E.Yeni Malatyaspor’da, Ç.Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 23.

19 Şubat 2019 Salı 12:43
E.Yeni Malatyaspor’da, Ç.Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 23. haftasının açılış maçında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.


Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Murat Akça ve Bifouma katılmadı. Murat Akça’nın cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor müsabakasında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi. Bir diğer sakat oyuncu Aboubakar Kamara ise takımdan ayrı salonda çalıştı. Golcü futbolcunun Rize kafilesine dahil edileceği ifade edildi.


Antrenman öncesi saha ortasında bir toplantı yapan Erol Bulut, futbolcularını son haftalardaki form düşüklüğünden dolayı uyararak, Rizespor maçında iyi bir oyun beklediğini söyledi. Bulut, konuşmasında ayrıca bazı oyuncuları da yedeğe çekeceğinin mesajını verdi.


Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kale maçla sona erdi. Malatya temsilcisi perşembe gününe kadar Malatya’da çalıştıktan sonra aynı gün aktarmalı olarak Rize’ye gidecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu'nun yanına oturdu! Ülke ayağa kalktı
    1. Netanyahu'nun yanına oturdu! Ülke..
    2. Sarıoğlan Belediyesi’nde yüz güldüren..
    3. Şanlıurfa’da 261 kelaynak doğaya..
    4. Düzce’de hastanede hal hatır ekibi iş..
    5. Mısır’da 16 terörist öldürüldü
    6. "Rusya Suriye'de İran ile ortak ancak..
    7. TFF 1.Lig ekibinde flaş ayrılık!..
    8. Diyarbakır’da ekonomi değerlendirme..
    9. Japonya Guaido’yu Venezuela’nın geçici..
    10. Fatsa’da hamsinin kilosu 30 TL
    11. Endonezya'da yanardağdaki lav akışı..
    12. Avrupa Yatırım Bankası'ndan..
    13. Van’da ‘Yerel Düzey Sağlık Hizmet..
    14. E.Yeni Malatyaspor’da, Ç.Rizespor maçı..
    15. Başkan adayı Güder: "Vatandaşa altyapı..
    16. Fenerbahçe'nin efsane ismi hayatını..
    17. Pakistan Başbakanı Khan: "Hindistan..
    18. Bağırsakların unutkanlığı hastalık..
    19. "Yüksek teknolojiyi dikkate alan bakış..
    20. Yolculuk ettiği araçta şoförün cep..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun