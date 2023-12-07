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Gündem Eyleminiz batsın! AGD üyelerinden ahlak dışı slogan
Gündem

Eyleminiz batsın! AGD üyelerinden ahlak dışı slogan

Yeniakit Publisher
2023-12-07 23:23:00 - 2023-12-07 23:28:03

İstanbul'daki Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan AGD üyeleri, "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları attı.

Gazze'deki insani dram sürerken katillere en yüksek sesi çıkartabilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AGD üyelerinin eyleminde hedefe kondu.

AK Parti'yi bebek katliamcılarıyla bir tutan, Filistinli kardeşlerimiz için meydana çıkıp yüce Kur'an'ı okumak dua etmek yerine siyasi söylemler üreten grup şu ahlak dışı sloganı attı:

"Katil İsrail, işbirlikçi AKP"

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