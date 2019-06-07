0553 313 94 23

E.Y. Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı’ya Türkiye ve Almanya’dan teklifler var

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kendisine Almanya ve Türkiye’den teklifler olduğunu ve bu teklifleri de değerlendirebileceğini söyledi.

07 Haziran 2019 Cuma 17:13
E.Y. Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı’ya Türkiye ve Almanya’dan teklifler var

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kendisine Almanya ve Türkiye’den teklifler olduğunu ve bu teklifleri de değerlendirebileceğini söyledi.


Evkur Yeni Malatyaspor’da geçen sezon Ertuğrul Sağlam’dan, bu sezon ise Erol Bulut’tan sonra göreve getirilen ve takımın başında aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri çeken Sportif Direktör Ali Ravcı’ya Avrupa ve Türkiye’den teklifler olduğu öğrenildi.


Teknik adamlık görevi için yeni sezonda devam edilip edilmeyeceği henüz netleşmeyen Ali Ravcı, kendisine gelen teklifleri doğrularken, bunu kendisi ve kulübü için gurur verici olduğunu söyledi.



“Her iki tarafın menfaatleri doğrultusunda değerlendirmek en doğru olanıdır”


Bu kapsamda kulüp ismi vermenin doğru olmayacağını belirten Ravcı, “Evet tekliflerin olduğu doğru. Yeni Malatyaspor’un başında son 5 yılda yakalamış olduğumuz başarı hepimizi ziyadesiyle memnun ediyor. Biz her zaman bu kulübün bir demirbaşı olduk. Görev verildi kaçmadık, işimizi yapmamız söylendi, işimizi yaptık. Geçen sezon Ertuğrul Sağlam’dan, bu sene ise Erol Bulut’tan sonra yönetimimizin inisiyatifi sonucu göreve getirildik ve Allah’a şükür bize inananları mahcup etmedik. Şuan için teklifler olduğu doğru. Kulüp ismi vermem doğru olmaz ancak şu kadarını söyleyeyim birisi Almanya, diğeri Türkiye. Bu teklifler kulübüm ve kendi adıma gurur verici. Her iki tarafın menfaatleri doğrultusunda değerlendirmek en doğru olanıdır. Ben bugün buradayım, yarın başka yerde olabilirim. Sonuçta profesyonel bir dünya futbol dünyası. Ama her zaman Malatya’nın çağırdığında yanında olan bir çalışanı olacağımın da bilinmesini isterim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 17:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarım aracı takla atıp yol kenarına savruldu: 1 ölü, 4 yaralı
    1. Tarım aracı takla atıp yol kenarına..
    2. Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır..
    3. Trafik Kazasında Ölen Şahıs Toprağa..
    4. Bereketli olsun diye dilek havuzuna..
    5. Yol kenarında gördüğü ayıyı ‘gel..
    6. Otomobil refüje çarptı: 1yaralı
    7. Pobeda Airlines, Dalaman uçuşlarına..
    8. 43 ilin geçiş güzergahında trafik..
    9. Cinayet zanlıları hakim karşısında
    10. KKTC Dışişleri Bakanlığı: “Kıbrıs’ta..
    11. Kadırga Yaylası’ndaki o camide yılın..
    12. ‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs..
    13. Unutulmayan türkülerin şairi:..
    14. Güney Kore'nin DMZ'deki kazı..
    15. Cahit Zarifoğlu kimdir? Cahit..
    16. 2 dakikada hazırlanan çikolatalı..
    17. Hulusi Akar ile ilgili skandal sözler!..
    18. Ligue 1'de kadın hakem dönemi
    19. Firari FETÖ’cü yol kontrolünde..
    20. İsrail güçleri Batı Şeria'da 1..
    21. Yolcu midibüsü ile ticari araç..
    22. Bayramda Dağılcak’a akın ettiler
    23. Şili’de öğretmenlerin grevi 5’inci..
    24. E.Y. Malatyaspor Sportif Direktörü Ali..
    25. Altının kilogramı 250 bin 100 liraya..
    26. Ormanda bisikletten düşerek yaralanan..
    27. Yangında 4 kişinin öldüğü fabrikanın..
    28. Bodrum’da 51 göçmen yakalandı
    29. Rıza Çalımbay: “İyi oyuncular alacağız”
    30. Mağdur algısı çöktü! İşte son anket..
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz