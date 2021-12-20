"Ey ahali! Bakın ben içiyorum, bir şey olmuyor" diyor

15 milyonu aşan nüfusu ile günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiminin gerçekleştiği İstanbul'da musluklardan akan su, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) su laboratuvarlarında test ediliyor. Bu laboratuvarlarda, musluklardan akan suyun kalitesinin izlenmesinin yanında; ham su kaynaklarındaki su kalitesi mikrobiyolojik açıdan gözlemleniyor. İSKİ laboratuvarında ağır metallerden toksinlere, mikrobiyolojik analizlerden suyun tadına, kokusuna ve kirletici parametrelere kadar birçok analiz yapılabiliyor.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, şebeke suyunu vatandaşların rahatlıkla içebileceğini ifade etti.

Mermutlu depolardaki ve tesisatlardaki bakımların yapılması gerektiğini belirterek, “Biz kamu kurumu olarak içilebilir nitelikte suyu üretmekle yükümlüyüz. Bizim suyumuz bütün parametrelere uygun. Suyun içerisindeki kirleticileri çok hassas bir şekilde ölçüyoruz. Eğer vatandaşımızın deposu 6 ayda bir düzenli yıkanıyorsa, tesisatları yeniyse bizim suyumuzu rahatlıkla içebilirler. Eğer depolar kirliyse bu durumda bakteri üremesi oluyor, tat kokuda değişimler oluyor, çamur birikmesi oluyor. Tesisatlar eğer eski kurşun borularsa onun içerisinde de pas oluşuyor. Bundan dolayı vatandaş içmeyi tercih etmiyor. Biz şebekedeki kontrolleri sürekli yapıyoruz ama vatandaş da kendisine düşen taraftaki yükümlülüklerini yerine getirirse suyu rahatlıkla içebilir.” diye konuştu. Mermutlu, daha sonra çeşmeden akan suyu bardak ile içti.