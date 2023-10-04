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Spor Exxen çökünce futbolseverler isyan etti
Spor

Exxen çökünce futbolseverler isyan etti

Yeniakit Publisher
2023-10-04 00:32:00 -
Exxen çökünce futbolseverler isyan etti

Manchester United - Galatasaray maçının yayıncısı EXXEN çöktü. Maçın yayınlanamaması büyük tepki çekerken kanalın sahibi Acun Ilıca'ya da tepki gösterildi.

Şampiyonlar Ligi'nde milyonların heyecanla beklediği Manchester United - Galatasaray maçının yayıncısı Exxen, karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala çöktü!

Galatasaraylılar ve futbolseverler, Exxen'e giriş yapmaya çalıştıkları anda "Üzgünüz, istediğiniz sayfa yüklenemedi! Lütfen biraz sonra tekrar deneyin" uyarısı ile karşı karşıya kaldı.

Maçı izleyemeyen taraftarlar, sosyal medyada Exxen platformuna ciddi şekilde tepki gösterdiler. Galatasaraylılar ise takımlarını izleyemedikleri için sert şekilde tepkilerini dile getirdiler.

Öte yandan eski hakem Ahmet Çakar, Acun Ilıcalı'nın kısa bir süre önceki "Korsan yayın izlemek hırsızlıktır" açıklamasına gönderme yaparak "Tüm Türkiye maçı izleyemiyor, sonra 'Kaçak yayın hırsızlıktır diyorsunuz!' Maçı izleyememek nedir acaba!!!!" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı ise "Acun kardeşim, korsan yayından beter olan şey, resmi yayıncının yayını yapacak altyapıya sahip olmamasıdır. Şu an korsan yayıncılar yayın yapıyor ama EXXEN yapamıyor." şeklinde tepki gösterdi.
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