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Ekonomi

Eximbank’tan “garanti”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yurtdışında iş üstlenen müteahhitlik firmaları ile ihracatçılara sunulan gayrinakdi desteklerin çeşitlendirilerek artırılması amacıyla Türk Eximbank ile dünyanın önde gelen ihracat kredi kuruluşları arasında garanti iş birliği anlaşmalarının imzalandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 11:30:00 -
Eximbank’tan “garanti”

Pekcan, bu çerçevede Türk Eximbank’ın Irak’ta inşa edilecek enerji santrali projeleri için Türkiye’den gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatına yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşuna 79,2 milyon dolarlık reasürans/garanti desteği sağladığını açıkladı. Pekcan, “Böylece Eximbank kuruluşundan bu yana ülkemiz ihracatının teşviki amacıyla ilk kez yabancı bir ihracat destek kuruluşuna garanti sağlamış oldu” ifadesini kullandı.

 

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