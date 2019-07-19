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Eximbank’tan 48,4 milyar dolarlık finansman

“Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, finansmanın en doğru adrese, yani ihracata yönlendirmek gerektiğinin altını çizdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:12
Eximbank’tan 48,4 milyar dolarlık finansman

Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleştirilen “Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, finansmanın en doğru adrese, yani ihracata yönlendirmek gerektiğinin altını çizdi. Pekcan, bu doğrultuda Türk Eximbank’ın ihracatçıların her zaman yanında olduğunu ifade etti. Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı tabana ve KOBİ’lere yaymak konusunda kararlı olduklarını ifade ederek, bu doğrultuda Eximbank’ın çalıştığı firmaların içinde KOBİ oranının artışına da son derece önem verdiklerini, bu oranın bugün yüzde 72’ye ulaştığını söyledi. Ayrıca, bankanın son 1 yıl içinde kredi müşterisi olan firma sayısının da yüzde 8 arttığına dikkati çekerek, sigortalı ihracatçı sayısının ise yüzde 27 arttığını dile getirdi. Pekcan, “Tıpkı ihracat performansımızdaki gibi Eximbank’ın da ilk 6 ayda çok başarılı bir performans sergilediğini görüyoruz” dedi. 

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:12
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. Türk Eximbank
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  4. KOBİ

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