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Excimer lazer ile gözlüklerinden kurtuldu

Van’da Büşra Şahin isimli vatandaş, Urartu Göz Merkezinde yapılan Excimer Lazer tedavisi ile gözlüklerinden kurtuldu.

07 Mart 2019 Perşembe 11:10
Excimer lazer ile gözlüklerinden kurtuldu

Van’da Büşra Şahin isimli vatandaş, Urartu Göz Merkezinde yapılan Excimer Lazer tedavisi ile gözlüklerinden kurtuldu.


Gözlerinde miyop ve astigmat olmak üzere 12 derece göz bozukluğu olan Büşra Şahin, Urartu Göz Merkezine başvurdu. Burada Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu tarafından Excimer Lazer (Lasik) yöntemiyle ameliyat olan Şahin, sağlığına kavuştu. Mutluluğunu Urartu Göz ailesi ile paylaşan Şahin, “Artık gözlüklerden tamamen kurtuldum. Her şeyi bu kadar güzel ve net görmek çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Ben Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu başta olmak üzere tüm Urartu Göz ailesine teşekkür ediyorum” dedi.


Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu ise, Büşra Şahin isimli hastalarının yüzündeki mutluluğun her şeye değer olduğunu dile getirerek, “Bizler halkımızın sağlığı için yıllardır hizmet vermeye çalışıyoruz. En büyük mutluluğumuz, onların yüzündeki o mutluluktur. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:10
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