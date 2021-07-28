Evrim geçirdi: Elif Çakır'ın Kabataş'tan sonra başörtüsü de yalan oldu!

Kabataş Olayı...

Hafızalara Kabataş olayı diye kazınan hadise, Zehra Develioğlu adlı bir kadının açıklamaları ile gündeme gelmişti. Develioğlu, 2013 yılındaki Gezi kalkışmasında, başörtülü olduğu için saldırıya uğrayıp işkence gördüğünü öne sürmüştü. Zehra Develioğlu, dönemin hükümete yakın Star gazetesi yazarlarından Elif Çakır'a konuşmuştu.

Röportajdan bir kesit:

MOBESE kayıtlarında saldırı bulunamadı

Elif Çakır'ın söz konusu röportajından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Grup Toplantısında sert mesajlar vermişti. Gazetecilerin büyük çoğunluğu Kabataş'ta yaşandığı iddia edilen olaya yoğunlaşmıştı. Çakır'ın, Zehra Develioğlu röportajından sonra 2013 yılının Haziran ayında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki mobeseler ve Kabataş'a çıkan yollardaki güvenlik kameraları izlendi, görüntülerde saldırıya rastlanmadı. 17-25 Aralık'tan sonra kamuoyuna sızdırılan 30 saniyelik MOBESE kayıtlarında da söz konusu saldırıya ait görüntüler yoktu.

Soruşturmada hiçbir delile rastlanmadı!

161 kişi emniyet tarafından yakın takibe alındı, bu kişilerin cep telefonları ve sosyal medya hesapları incelendi. Emniyet müdürü Hüseyin Çapkın herhangi bir görüntünün veya delilin bulunamadığını açıkladı. 'Üzerime idrarlarını yaptılar' ifadesinin sahibi Develioğlu'ndan idrarlı olduğu belirtilen kıyafetleri DNA testi için istendi. Develioğlu, söz konusu kıyafetleri vermedi. Zehra Develioğlu, bebeğini de adli tıp muayenesine götürmedi. Tüm bu tartışmaların yaşanmasına sebep olan Elif Çakır, bugün Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesinde yazarak, o dönem kıran kırana tartıştığı İsmail Saymaz gibi isimlerle AK Parti iktidarını hedef alıyor.

Yıllar sonra gelen bir itiraf

Elif Çakır'ın röportajını Star Gazetesi'nde yayımlayan editör Murat Seçkin yıllar sonra şu açıklamayı yaptı:

"Elif Çakır, gelinle yaptığı röportajı gazetenin sistemine atıyor. Sayfanın editörü okuduklarını görünce şaşkınlığını gizleyemiyor. Yazı işlerine gelen Çakır’a birkaç soru soruyor editör arkadaş.

İlk soru şu: Bunları bu kadın mı anlattı?

Elif’in cevabı: Psikolojik olarak bitmiş durumda… Konuşacak hali yoktu. Ne anlatabilirdi ki? Ama ne demek istediğini ben anladım."