Evrim ateizmin fidanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okutulan ve evrimci-ateist üslupla hazırlanan biyoloji ders kitaplarının çöpe atılıp, yerine ilahi kudret ekseninde hazırlanan kitapların gelecek olması seküler bağnazlarda rahatsızlığa sebep oldu. Azgın azınlık, “Laiklik rafa kalkıyor”, “Bilimsel eğitimin temellerine dinamit atılıyor” şeklindeki söylemlerle bir algı operasyonu başlattı. Eleştirilere cevap veren Biyoloji Uzmanı Prof. Dr. Adem Tatlı, özel açıklamalarda bulundu.

Evrimsiz olmaz yalanı

Akit’e konuşan Tatlı şunları dile getirdi: “Evrim görüşü olmadan biyolojinin anlaşılamayacağı iddiasının tam bir propaganda taktiği. Bir temel tipten bir başka canlı grubunun meydana geldiği iddiasının hiçbir bilimsel delili yoktur. Bu düşünce ateizme bağlı felsefî bir görüştür. Evrim sadece yükseköğretimde biyoloji öğrencilerini ilgilendiren bir konu.

Liselerde olmamalı

Evrim felsefi bir görüştür. Bunun ortaöğretimde verilmesi ateizme dayalı felsefi görüşün gençlere empoze edilmesidir. Ortaöğretim öğrencisi, bilgileri olduğu gibi alır ve kanun şeklinde doğrular kabul eder. Tamamen ateizme dayanan ve bünyesinde bilimsel bir metot barındırmayan, İlkçağdan beri felsefeciler arasında tartışma konusu olan, ideolojiye dayalı felsefî bir görüşün ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere mutlak doğrular gibi takdim edilmesi, kendi kadim kültür değerlerimize terstir ve eğitim metodu açısından da uygun değildir.”

Evrim, Batı ülkelerinin Asya ve Afrika ülkelerini sömürmek, insanlarını köleleştirmek veya öldürmek için kendi insanına kazandırdığı düşünce tarzıdır. Yakın geçmişte bu Darwin felsefesine dayanarak milyonlarca masumu katlettiler. Şimdi de bütün insanlık bu felsefe ile yetişmiş Batı insanının zulmü altındadır.

Son örnek Filistin'de

İşte Filistin. Daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı? Bütün Batı ülkeleri bu zulmün arkasında Yahudilerin yanında yer alıyor. Çünkü yetiştirildikleri Darwin felsefesine göre ‘güçlü olan haklıdır.’ Bu felsefeye göre Asya ve Afrika ülkelerindeki insanlar maymunluktan tam çıkmamışlardır, hayvan seviyesindedirler. Öldürülmelerinde hiç mahzur yoktur. Çanakkale Harbi’nde İngiliz başbakanı Churchill komutanlardan Türklere öldürücü gaz kullanılmasını istemesi üzerine, bu gazı kullanmanın insanlık suçu olduğu hatırlatılınca, ‘Onlar insan değil hayvandır’ ifadesini kullanmıştır. Netanyahu da Filistinliler için ‘Onlar hayvandır’ demişti. İşte bunlar evrim felsefesinin ürünüdür. Yaratılış felsefesinden dolayı bizleri gericilikle itham edenleri Batı’nın köleleri olarak görüyoruz.”

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